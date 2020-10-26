التضامن تؤهل 1000 من ذوي القدرات الخاصة لسوق العمل

انطلقت فعاليات أول البرامج التدريبية لتنمية المهارات الإدارية والقيادية للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي، والذي ينفّذ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والشركة المصرية للاتصالات، في ضوء تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنها أمام فعاليات افتتاح البرنامج التدريبي، الدكتور أيمن السيد مستشار وزيرة التضامن للتنمية البشرية وبناء القدرات، أنّ الاهتمام بالاستثمار في المكون البشري بالوزارة، من أهم أولويات العمل الفترة الحالية، بما يهدف لتمكين العنصر البشري وصقل خبراتهم ومهاراتهم في التعامل مع العمل الحكومي، لتحقيق الارتقاء في العمل المؤسسي وإدارة عمليات التحول المؤسسي.

وأضافت القباج أنّ التدريب يأتي في إطار منظومة متكاملة من التطوير، تنفذها الوزارة لبناء وتنمية قدرات العاملين، وفي ظل شراكة متميزة مع القطاع الخاص، إذ تستهدف التدريبات التركيز على عدد من المحاور الخاصة بتطوير منظومة تقديم الخدمة للمواطن، وآليات التعامل مع الجمهور، وبرامج خاصة بإدارة المشروعات وفق الأساليب الحديثة وبناء القدرات، وتأهيل قيادات شابة للعمل المؤسسي وفق رؤية مصر 2030، إضافة إلى برنامج خاص بالتحول الرقمي.

المرحلة الأولى من 25 أكتوبر الحالي وحتى نهاية ديسمبر المقبل

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنّ المرحلة الأولى للتدريب الذي يتم وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية الكاملة، تستهدف 230 من العاملين بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي، في الفترة من 25 أكتوبر الحالي حتى نهاية ديسمبر المقبل، إضافة إلى تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبي المتطور لذوي الإعاقة، بشأن تعديل المهارات السلوكية وإدارة الذات وأساسيات التسويق الإلكتروني.

تأهيل 150 من ذوي الإعاقة الحركية وقصار القامة على مهارات سوق العمل

وأشارت إلى أنّ التواصل الفعال الذي ينفذ في إطار بروتوكول التعاون بين الجانبين، يعمل على تأهيل 150 من ذوي الإعاقة الحركية وقصار القامة، على مهارات سوق العمل، بهدف تمكينهم اقتصاديا واستثمار قدراتهم ودعمهم بالخبرات اللازمة، ويمتد البروتوكول إلى 3 سنوات لدعم معارض الأسر المنتجة لتسويق منتجاتها اليدوية.

وفي إطار متصل، يهدف البروتوكول الذي يمتد إلى 3 سنوات، لدعم معارض الأسر المنتجة لتسويق منتجاتها اليدوية والتراثية من خلال منصة رقمية تطلقها الشركة المصرية للاتصالات، لتكون منفذًا لتسويق منتجات الأسر المنتجة عبر الإنترنت، كما تتولى المصرية للاتصالات، تدريب نحو 1000 من ذوي القدرات الخاصة لتأهيلهم لسوق العمل، ورفع كفاءة 1000 من موظفي الوحدات المركزية للجمعيات الأهلية.

ويأتي تفعيل البروتوكول في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة المصرية للاتصالات، إيماناً منها بأهمية المشاركة في تنمية المجتمع ومساندته في تقديم الخدمات المجتمعية، وتنفيذ مشروعات تنموية ذات مردود إيجابي على المواطنين.