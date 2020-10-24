وزيرة التضامن تدعو المواطنين للمشاركة بالانتخابات: مارسوا حقكم بحرية

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب مرحلة كبيرة تضم 14 محافظة، ويبلغ عدد المترشحين فيها مايقرب من 1887 فردي و4 قوائم انتخابية، لافتة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت عدة قرارات تنظم العملية الانتخابية.

وأشادت "القباج"، خلال لقاء مع فضائية "صدى البلد"، أثناء إدلائها بصوتها في انتخابات مجلس النواب، بتمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات وتخصيص أيام محددة للكشف عليهم، كما وضع حد أقصى لتكلفة الدعاية الانتخابية سواء على الفردي والقائمة.

وأشارت إلى أن محافظة الجيزة من المحافظات الأعلى في عدد الناخبين حيث يبلغ عدد السكان بها 5.5 مليون مواطن، كما أن العملية الانتخابية تضم مراسلين من الخارج يبلغ عددهم 170 مراسل من 166 مؤسسة في 124 دولة.

وقدمت التحية للقوات المسلحة والداخلية في تنظيم العملية الانتخابية داخل أو خارج اللجان، "مكنش فيه تزاحم والأعداد معقولة"، موضحة أنه جرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية، داعية المواطنين للنزول للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم بحرية فيما يختارونه داخل النواب، مؤكدة أن البرلمان من الهيئات الهامة في ممارسة العملية الديمقراطية.

وأنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة للتأمين بمختلف مديريات الأمن، واعتمدت خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال الاقتراع، من خلال الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وجميع الطرق والمحاور المؤدية إليها وتسيير قوات أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق، لتسهيل وصول الناخبين إلى المقار.

وأكدت "الداخلية"، فى بيان أمس، مواصلة الجهود واستنفار جميع الطاقات، للحفاظ على أمن المواطنين، لافتة إلى ثقتها فى وعى المصريين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، وأنها تنتظر منهم الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة، لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.