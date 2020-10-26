حظك اليوم الاثنين 26-10-2020 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

تعتبر امرأة برج الدلو ذات شخصية متغيرة، فهي أحيانًا تكون مرحة جدًا ومثيرة، وأحيانًا تكون عقلانية وهادئة، لذا من الصعب الحكم على شخصيتها وأسلوبها بالحياة.

وتقدم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد خدمة حظك اليوم لبرج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل المال والوضع الفلكي يدفعك اليوم لمتابعة مسائل مهنية أو مادية فقط، وعليك أن تضاعف تركيزك واعتن بحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، يمكنك اليوم أن تخلق أجواءً نشيطة ويجمعك ذلك بمن يشبهونك، فقط حافظ على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المذيع أحمد يونس، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.