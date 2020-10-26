حظك اليوم الاثنين 26-10-2020 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

تتمثّل عيوب برج الحوت في أنه دائم الخوف، وحزين، ويثق بالآخرين بشكل مفرط، وتقدم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد خدمة حظك اليوم لبرج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الفلك يعمل لصالحك، وتجد نفسك اليوم ملهمًا، وتلمع بأفكار مبتكرة وجذابة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك اليوم فاتنًا، فقط احذر المغامرات الجريئة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المعتزلة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.