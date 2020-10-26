حظك اليوم الاثنين 26-10-2020 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:54 ص | الإثنين 26 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج القوس
قد يجد بعض الناس صعوبة في التعامل مع مولود برج القوس، فشخصيته تحمل صفاتٍ تتألّق بسحرها وتُخفي بين طياتها الغموض، وهي بالفعل شخصيةٌ محيّرة لدى الكثيرين.
وتقدم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد خدمة حظك اليوم لبرج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي.
حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني
ينصحك الفلك أن تخفف من تلقائيتك وجرأتك، وأن تقاوم محاولات إرباكك.
حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي
الوضع الفلكي دقيق ما يتسبب في نزاع أو خلاف، وعليك اليوم أن تهدأ وتعيد الألفة لعلاقاتك.
ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان كريم فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 ديسمبر.