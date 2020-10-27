حظك اليوم الثلاثاء 27-10-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يتميز بشخصيته القوية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك نحو أن تتغير وتغير من حولك وتستفيد إذا ناقشت أفكارك ومشاريعك مع المخلصين.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمنحك اليوم دفئا في علاقاتك الأسرية والعاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.