مكرم: القرى والمدن بحاجة لتوعية الأئمة بخطورة الهجرة غير الشرعية

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج، إنّ المولى عز وجل يبارك في أي عمل يتم في النور.

وأضافت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، خلال توقيع بروتوكول تعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بحضور الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الاثنين، بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجاردن سيتي، أنّ أي شاب يرغب في الهجرة غير الشرعية، حينما يسمع كلمة مطمْئنة في المسجد يُقلع بالفعل عن ذلك، مشيرة إلى أننا جميعا نلتف حول المساجد لنسأل الأئمة على أي شيء نريده.

وأشارت مكرم، إلى أنّ كل قرية ومدينة في حاجة إلى توعية الأئمة بخطورة الهجرة غير الشرعية، موجّهة الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على جهود الوزارة في تجديد الخطاب الديني والتصدي لقضايا التطرف.

ولفتت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إلى أنّه من السهل جدا استقطاب الشباب في أمور كثيرة، ووزارة الأوقاف تتصدى لذلك، موضحة أنّ البروتوكول يأتي تأكيدا على التعاون بين وزارتي الأوقاف والهجرة.

وثمّنت مكرم، دور الأئمة والشيوخ في ترسيخ الوعي والقضاء على هذه الظاهرة، والتصدي الأفكار المتطرفة التي تهدم الدول.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قال خلال توقيع البروتوكول إنّه يجب على كل إنسان إذا سافر إلى أي دولة، أن يتحرك في إطار قانون الدولة.

وأضاف وزير الأوقاف، أنّ حرمة الدول كحرمة البيوت، لا تُدخل إلا بإذن، فكما لا يجوز دخول البيوت إلا بإذن الله، كذلك الأمر مطبق على الدول، ومن فعل ذلك صار متجاوزا، ويتم التعامل معه كمعتد.

وأوضح جمعة، أنّ بعض الدول التي حدث بها تدمير وتخريب، كان أحد أسباب ذلك تسلل البعض إليها دون حصول على تأشيرات دخول، والمقصود بالإذن هي الطرق القانونية المعترف بها.