محافظة المنيا تتسلم أجهزة طبية لدعم مستشفى سمالوط المركزي والصدر

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمحافظة، استلمت اليوم الاثنين، مجموعة متنوعة من الأجهزة الطبية؛ لدعم التخصصات والأقسام كافة، بمستشفى "سمالوط النموذجي، وصدر المنيا"، مخصصة من الإدارة المركزية للطب العلاجي، بقطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان، ضمن خطة الدولة لدعم منظومة القطاع الصحي بالمحافظة.

وأضاف "القاضي" خلال تفقد السيارات المحملة بالأجهزة، أمام مبني ديوان عام المحافظة، أن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على رأس أولويات واهتمامات الدولة المصرية وقيادتها السياسية، على رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن الدولة المصرية تعمل على توفير سبل الرعاية والتدريب كافة، لجميع أبنائها من مقدمي الخدمة الطبية، مع توفير جميع الأجهزة والتجهيزات الطبية بمستشفيات المحافظة الجديدة، منها مستشفى سمالوط النموذجي.

وقال المحافظ، إنه وضعت منظومة صحية متكاملة، من خلال توفير أحدث الأجهزة الطبية للارتقاء بمستوى الأداء، وتطبيق أفضل المعايير في تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى برامج تدريبية لتحسين أداء العاملين بالمستشفيات، التي قاربت على التشغيل التجريبي لها، مؤكدا استمرار التدريبات لتحسين الخدمة الصحية في القطاعات الطبية كافة.

وأوضح الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن تلك الأجهزة تأتي في إطار دعم الدولة لمستشفيات المحافظة، التي تجهز حاليا للتشغيل التجريبي، ودُعمت مستشفى سمالوط، بمجموعة من الأجهزة الطيبة شملت (تخدير – كي جراحي – مونيتور أطفال – صدمات – أشعة – ميكروسكوب مخ وأعصاب – أدوات تعقيم – منظار حنجري).

وأضاف "النادي" أنه وصلت مجموعة من الأجهزة الطبية لدعم مستشفي الصدر بالمنيا، شملت (مونيتور – جهاز صدمات – مضخات تحاليل – منظار حنجري)، مشيرا إلى استمرار التنسيق الدائم مع وزارة الصحة، لتقديم الدعم الكامل لمستشفيات المحافظة كافة.