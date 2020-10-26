"القائمة الوطنية" تحصد 85% من أصوات الناخبين بديرمواس في المنيا

أظهرت مؤشرات الفرز الأولية داخل الدائرة السادسة ومقرها مركز ديرمواس في جنوب محافظة المنيا والتى تجرى فيها الانتخابات على نظام القوائم فقط بعد تأجيل الانتخابات بها على المقعد الفردى، ويتنافس فيها قائمتين وهما القائمة الوطنية من اجل مصر ورمزها كيلوباترا، وقائمة نداء مصر ورمزها الخريطة حصول القائمة الوطنية من أجل مصر على نسبة تتعدى 85% ، بعد حصولها على 25566 صوتا، مقابل 2421 صوتا لقائمة نداء مصر، وبلغت الأصوات الباطلة 3666 صوتا.

والجدير بالذكر أن عدد أصوات من لهم حق الانتخاب بالدائرة السادسة يبلغ 246157 ألف ناخب.

وتشير المؤشرات إلى تفوق القائمة الوطنية بجميع دوائر المحافظة الست وهي: العدوة ومغاغة وبني مزار، مطاي وسمالوط، مركز وبندر المنيا والمنيا لجديده، أبوقرقاص، ملوي مركز وبندر، وديرمواس.