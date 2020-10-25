طوابير الرجال والنساء تنشط في ثاني أيام التصويت بـ"النواب" في المنيا

زاد إقبال الناخبين، على لجان انتخابات مجلس النواب في اليوم الثاني بالمنيا، إذ ظهرت طوابير طويلة من الرجال والنساء، في معظم اللجان، خاصة بالقرى ذات الكتل التصويتية الكبيرة.

سجلت قرى المرشحين، نسبة إقبال مرتفعة، حتى منتصف اليوم، وحرص المئات على التوافد على اللجان، خاصة مع انتهاء مواعيد العمل الرسمية، بعد خروج الموظفين من أعمالهم.

ومنع رؤساء اللجان في المنيا، دخول الناخبين الذين لايرتدون كمامات، ما دفع بعض المواطنين إلى توزيع كمامات على الناخبين، لتمكينهم من عملية الإدلاء بأصواتهم.

كما ظهرت طوابير طويلة، أمام عدة لجان انتخابية، في مراكز وقرى متفرقه بالمحافظة، منها: الشيخ مسعود، وعطف حيدر، والقاياتي بمركز العدوة.

وشارونه، وأطنيه، ودهمرو، ودهروط، وأبا الوقف، والعباسيه، بمركز مغاغه.

والقيس وصفط أبو جرج والجرنوس بمركز بني مزار، وحلوه ومنبال، وبردنوها، وأبوان، ومرزوق، والكفور، وأدقاق المسك، والكوادي، وعناني، بمركز مطاي، السريريه، الفاروقيه، إسطال، الصليبه، شوشه، بني غني، وأطسا، والبيهو، وجبل الطير، والتوفيقيه، بمركز سمالوط.

ونزلة عبيد وصفط اللبن وزهره والبرجايه ودماريس وبني أحمد وصفط الشرقيه، وطوخ، وصفط الخمار، وزاوية سلطان، وطوه، وتله، بمركز المنيا.

والسرو، الكرم، الشيخ تمي، بني حسن، إتليدم، نزلة أسمنت، كوم الزهير، بني موسي، الفقاعي، الخياري، بمركز أبوقرقاص.

والبرشا، ودير أبو حنس، والريريمون، والمعصره، وإبشادات، وتنده، ونواي، وبني خالد، تونا الجبل، وجلال الشرقيه، بمركز ملوي.

ودلجا، والعماريه الشرقيه، البدرمان، أسمو العروس، إولاد مرجان، بني حرم، خزام الشرقيه،بمركز ديرمواس.