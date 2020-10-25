محافظ المنيا يشيد بالإقبال على التصويت: الكثافات اليوم أكبر من أمس

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن العملية الانتخابية في يومها الثاني، تسير بسهولة ويسر، دون خروقات ملحوظة يراها طول جولته على اللجان الانتخابية، التي فتحت أبوابها الساعة التاسعة صباحا، موضحا التزام جميع المواطنين بالحضور، وسط تأمينات من جانب مديرية الأمن ورجال القوات المسلحة، وتواجد المستشارين في اللجان الفرعية، منذ الصباح الباكر.

وأضاف "القاضي"، خلال لقاء على شاشة "extra news"، أن الشعب المنياوي أثبت وعيه بنزوله ليختار مرشحه الذي سيمثله في مجلس النواب المقبل، وسيشرع القوانين، لافتا إلى وجود إقبال في القرى والأرياف التابعة لمحافظ المنيا بسبب وجود مرشح من عائلات كبيرة، مبينا وجود كثافات أكبر في اليوم الثاني للانتخابات البرلمانية 2020.

وأكد محافظ المنيا أن المحافظة استعدت منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات موعد انتخابات المرحلة الأولى للنواب، وتم إجراء اجتماعات موسعة مع كل الجهات المعنية والخدمية، والعمل على تجهيز المقرات الانتخابية، واتخاد الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأشار إلى أن المحافظة بها غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات، و9 غرف فرعية في المراكز والقرى، بالمتابعة مع مديريات الأمن والصحة، من أجل إتمام العرس الديمقراطي في سلام وأمان لكل المواطنين.