القائمة الوطنية تتقدم على "نداء مصر" في الدائرة الأولى بالمنيا

أعلنت اللجنة العامة في انتخابات مجلس النواب بالمنيا، النتائج الأولية لعمليات فرز أصوات الدائرة الأولي، ومقرها قسم ومركز المنيا والمنيا الجديدة، بنظام القائمة، وظهر تقدم القائمة الوطنية على نداء مصر.

وبلغ عدد الحضور في الدائرة الأولى 186887 ناخبا، وإجمالي الأصوات الباطلة 41895، والصحيحة 144993 صوتا.

وتقدمت القائمة الوطنية في الدائرة الأولى، بحصولها على إجمالي أصوات 87661، بينما حصلت نداء مصر على 57332 صوتا.

وانتهت فجر اليوم الاثنين عمليات الفرز بجميع اللجان الفرعية، بحضور مندوبي المرشحين، ونقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه ومعه كشف من النتائج إلى اللجنة العامة بكل دائرة؛ إذ تجمع نتائج اللجان الفرعية ومعرفة النتائج الأولية، التى ستعلن رسميا وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه أول نوفمبر المقبل.