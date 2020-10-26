انقطاع المياه عن 15 منطقة في القاهرة.. تعرف عليها

أعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة، قطع المياه عن 15 منطقة، بنطاق المحافظة، نظرا لتسبب إحدى الشركات العاملة تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب، في كسر مفاجئ بخط مياه قطر 800 مم بتقاطع شارع الخليج المصري مع شارع بورسعيد.

وتستعرض "الوطن" المناطق المقطوع عنها المياه، وطريقة تقديم شكاوى المياه، وفقا لما أعلنته شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مناطق قطع المياه بالقاهرة

أوضحت الشركة أنّ المناطق المقطوع عنها المياه يبلغ عددها 15، وهي كالتالي:

ـ امتداد رمسيس 1.

ـ امتداد رمسيس 2.

ـ إسكان التوفيق.

ـ قاعة المؤتمرات.

ـ معهد القاهرة.

ـ مستشفى العباسية.

ـ الكلية الفنية العسكرية.

ـ المعهد الفني للقوات المسلحة.

ـ الأرصاد الجوية.

ـ جامعة عين شمس.

ـ مستشفى عين شمس التخصصي.

ـ هيئة التسليح للقوات المسلحة.

ـ المنطقة المركزية العسكرية.

ـ كهرباء الريف.

ـ الجبل الأخضر.

طرق تقديم شكاوى المياه

- من خلال الخط الساخن: 125 لمياه الشرب، و175 للصرف الصحي.

- جرى تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة برقم 15100.

- من خلال التليفون الأرضي 24583591 – 24583596.

- من خلال البريد الإلكتروني hcww@hcww.com.eg.

- إرسال الشكوى عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من هنــــا.

- عبر تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) المتاح لمستخدمي الأندرويد والـIOS، لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء كسور مواسير المياه، أو طفوحات الصرف الصحي، أو قيمة الفواتير.

وطالبت الشركة المواطنين والمنشآت الخدمية وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.