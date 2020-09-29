تعرف على أماكن قطع المياه بالقاهرة والجيزة وبعض المدن الجديدة

أعلنت شركات مياه الشرب بالمحافظات، انقطاع المياه بعدد من المناطق نظرًا لأعمال الصيانة التي تنفذها شركات المياه أو الأعطال المفاجئة، وناشدت المواطنين بتدبير احتياجاتهم الضرورية من المياه، لحين عودة الخدمة.

وتستعرض "الوطن" أماكن قطع المياه، وكذلك أرقام الشكاوى الخاصة بشركات المياه وطرق تقديمها، وفقًا لما أعلنته الشركات، وذلك في ضوء الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أماكن قطع المياه في الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن عدد من مناطق المحافظة وهي على النحو التالي:

- (حي بولاق الدكرور – أرض اللواء) لمدة 8 ساعات، من الساعة 10 مساء يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر الحالي، حتى الساعة 6 من صباح يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر المقبل.

- مناطق مركز ومدينة أبو النمرس والقري التابعة لها (طموه - شبرامنت - زاوية أبو مسلم - الحرانية - بني يوسف - نزلة الأشطر- منيل شيحة)، لمدة 8 ساعات، من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر المقبل، حتى الساعة 6 من صباح يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر المقبل.

ودبرت شركة مياه الشرب، سيارات مياه صالحة للشرب، موجودة في المناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

أماكن قطع المياه في القاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن بعض المناطق نظرًا لانقطاع التيار الكهربائي عن محطة مياه مسطرد، إضافة إلى تغيير أحد المحابس الرئيسية بالمحطة، وجاءت المناطق المتأثرة على النحو التالي:

- الشيراتون.

- منشية البكري.

- ألماظة.

- أرض الجولف.

- أسما فهمي.

- عمارات المدفعية.

- بعض مناطق مصر الجديدة.

- بعض مناطق الزيتون.

- بعض مناطق عين شمس.

- الواحة.

- الكيلو 4.5.

- صقر قريش.

- الحي العاشر.

ودبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة وفي حال طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن رقم 125 من التليفون الأرضي.

أماكن قطع المياه في المنيا الجديدة

أعلن المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنَّه سيتم قطع المياه بالمدينة لمدة 12 ساعة، بدءًا من الساعة الـ9 صباح غدٍ الأربعاء 30 سبتمبر 2020 وحتى الساعة الـ9 مساء اليوم نفسه، وذلك في إطار الصيانة الدورية ورفع الكفاءة لمحطة تنقية المياه بالمدينة.

وأوضح الجهاز أنّ سبب القطع يعود إلى عملية ربط المرحلة الثانية بالمرحلة الأولى لمحطة تنقية المياه لرفع تصرف المحطة من طاقة 40 ألف م3/يوم إلى طاقة 45 ألف م3/يوم تمهيداً لدخولها الخدمة، بجانب أعمال غسيل وتطهير المروقات.

وأهاب الجهاز بالمواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة لتخزين احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، على أن تعود المياه لطبيعتها فور الانتهاء من تنفيذ الأعمال.