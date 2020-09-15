أماكن قطع المياه بالقاهرة والجيزة وبعض المدن الجديدة اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب عن انقطاع المياه بعدد من المناطق اليوم نظرا لأعمال الصيانة التي تقوم بها شركات المياه، وناشدت المواطنين بتدبير احتياجاتهم الضرورية من المياه، لحين عودة الخدمة.

وتستعرض "الوطن" أماكن قطع المياه اليوم، أسباب قطع المياه، وكذلك أرقام الشكاوى الخاصة بشركات المياه وطرق تقديمها، وفقا لما أعلنته شركة مياه الشرب بالقاهرة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أماكن قطع المياه بالقاهرة والمدن الجديدة

نوه جهاز تنمية مدينة العبور عن قطع المياه اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الجاري عن مدينة العبور وبعض المدن الجديدة بسبب أعمال الصيانة بمأخذ المياه، بالمناطق التالية:

ـ مدينة العبور في المناطق التالية "عن المناطق التالية "جمال عبدالناصر ومتفرعاته، مدينة قباء، عمارات الفاروق، قطاع الأمن المركزي، تقسيم عمرو بن الخطاب، اسكانات السلام المختلفة، النهضة بالكامل"، وفقا لما ذكرته شركة مياه الشرب بالقاهرة في بيانها.

- المناطق التي تتغذي من رافع رقم 2 المغذي للمياه لمدينة القاهرة الجديدة، وكذلك مدن الشروق والعبور الجديدة.

- المناطق التي تتغذي من خارج نطاق منظومة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مثل مدينة السلام والنهضة.

ضعف المياه في مدينة بدر بدلا من انقطاعها

كما أعلن جهاز تنمية مدينة بدر اليوم التنسيق مع جهاز العاشر من رمضان "المصدر الثاني لتغذية مدينة بدر" لزيادة كمية المياه الواردة للمدينة حتى لا تتأثر بانقطاع المياه في المدة المذكورة ويقتصر فقط على ضعف المياه في بعض الأماكن بها.

موعد قطع المياه بالقاهرة والمدن الجديدة

يتم قطع المياه بداية من اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر اعتبارا من الساعة 10 مساءً وتستمر حتى الساعة 10 صباحًا يوم الأربعاء 16 سبتمبر، ببعض المناطق.

قطع المياه بمناطق الجيزة

ناشدت شركة مياه الشرب بمحافظة الجيزة المواطنين بتدبير احتياجتهم من المياه نظرا لانقطاع الخدمة عن عدد من مناطق الجيزة، للقيام بأعمال تحويل خط مياه قطر 800 مم بمحور المنصورية ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها.

مناطق قطع المياه بالجيزة

ـ كفر غطاطي.

ـ كوم بكار.

ـ كفرة نصار.

ـ عزبة جبريل.

ـ الكوم الأخضر.

ـ فيصل والهرم ومتفرعاتهم من الطالبية حتي المنصورية.

مواعيد قطع المياه بالجيزة

يتم قطع المياه بالجيزة بداية من اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر اعتبارا من الساعة العاشرة مساء و حتى الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء.

طرق تقديم شكاوى المياه

- من خلال الخط الساخن: 125 لمياه الشرب، و175 للصرف الصحي.

- جرى تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة برقم 15100.

- من خلال التليفون الأرضي 24583591 – 24583596.

- من خلال البريد الإلكتروني hcww@hcww.com.eg.

- إرسال الشكوى عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من هنــــا.

- عبر تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) المتاح لمستخدمي الأندرويد والـIOS، لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء كسور مواسير المياه، أو طفوحات الصرف الصحي، أو قيمة الفواتير.

وطالبت الشركة المواطنين والمنشآت الخدمية وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.