تعرف على أماكن قطع المياه اليوم بالقاهرة الجديدة.. 21 منطقة

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عبر الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن قطع المياه بعدد من الأحياء والمناطق، نظرًا لقيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب بأعمال إصلاح عطل مفاجئ على مسار خطوط المياه العكرة، وناشد الجهاز المواطنين بتدبير احتياجاتهم الضرورية من المياه، لحين عودة الخدمة، وذلك اعتبارا من الساعة 10 من مساء اليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر، وحتى الساعة 4 من عصر يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر.

وتستعرض "الوطن" أماكن قطع المياه، وكذلك أرقام الشكاوى الخاصة بشركات المياه وطرق تقديمها، وفقًا لما أعلنته الشركات، وذلك في ضوء الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أماكن قطع المياه في القاهرة الجديدة

التجمع الأول: دار مصر القرنفل، القرنفل، الأيقونة، الرحاب 2، المستثمرين الشمالية.

التجمع الثالث: جاردنيا 1 و2 و3، المنطقة الصناعية، المستثمرين الجنوبية، دار مصر الأندلس، أرض الجمعيات، الأندلس 1 و 2.

التجمع الخامس: منطقة النرجس "عمارات، 7 فيلات"،المستثمرين الجنوبية، القطاع الثالث والرابع مركز المدينة، اللوتس، الجامعة الأمريكية، منطقة النوادي.

الامتداد الشرقي: التمر حنة، بيت الوطن، مدينتي

ووفر جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة سيارات مياه تابعة للجهاز لسد احتياجات المواطنين/ كما خصص خط ساخن على الرقم 15100 لطلب الاحتياجات من المياه.