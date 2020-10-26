عوض تاج الدين: لدينا تصور كامل بشأن التعامل مع الموجة الجديدة لكورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة إن مصر لديها تصور تفصيلي للتعامل مع الموجة الجديدة لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار تاج الدين خلال لقاء عُقد اليوم -افتراضياً- مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن مصر لديها عدد كبير من الخبراء الدوليين العاملين في مجال مواجهة الوباء بشكل علمي، وأكد أنه سيتم تنظيم اجتماعات متواصلة كل أسبوع.

وأكد تاج الدين أنه ليس هناك حتى الآن أي دواء محدد لعلاج الوباء بشكل حاسم، وأضاف: لا يوجد مصل حتى الآن، والوقاية الحقيقية هي الإجراءات الطبيعية بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والحرص على النظافة الشخصية. ولفت إلى أن هناك انخفاضا كبيرا في عدد الإصابات، وأوضح أن مصر لديها خبرات كبيرة في التعامل مع الجائحة، لافتا إلى أن الحكومة تطبق منذ وقت مبكر بروتوكولات علاج معمول بها دوليا بالتعاون مع العديد الدول منها الولايات المتحدة، والصين، وألمانيا وإيطاليا.

وتابع أن لدينا 77 مستشفى صدر وحميات وهو عدد كبير يؤهلنا لمواجهة أي تعامل مع الجائحة، موضحا أن هناك سمة مهمة تمثل داعماً لمصر في مواجهة الجائحة، هي أن أكثر من 60% من المواطنين سنهم أقل من 40 سنة، ما يعني أن لديهم مناعة أقوى، وهم في الغالب يعانون من أعراض خفيفة. وأضاف: جميع من أصيبوا بكورونا تم علاجهم مجاناً تماماً رغم أن تكلفة العلاج مرتفعة جداً.

وأشار إلى أن قطاع الصحة في مصر كبير للغاية يعمل فيه نحو 7 ملايين شخص، وأن مصر تتيح فرصا عديدة في قطاع الصحة تحديداً.