عوض تاج الدين: المدارس والجامعات ستتخذ كل الإجراءات لحماية الطلاب وذويهم

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن المدارس والجامعات ستتخذ إجراءات احترازية قوية في العام الدراسي المقبل لحماية الطلاب وأولياء أمورهم.

وأضاف خلال تصريحات عبر "سكايب"، مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم" عبر شاشة "dmc"، أن هذه الاحتياطات ستشمل عدة أوجه، مثل التباعد الاجتماعي واستخدام أساليب النظافة وتعقيم المدرجات والأماكن العامة.

وتابع، أنه سيجري تقليل عدد الأيام الدراسية وجعل الحضور تبادليًا، مع الحصول على التعليم عن بعد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما أنه سيجري تقليل كثافة الطلاب في الفصول.

وأردف: "سيجري اتخاذ نفس الأساليب مع أعضاء هيئة التدريس والعاملين وهو ما سينطبق على المدارس والجامعات".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، خروج 32 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97524 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 104156 حالة من ضمنهم 97524 حالة تم شفاؤها، و 6017 حالة وفاة

.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.: