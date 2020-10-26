خليك في السليم.. غرامات وعقوبات تنتظر المخالفين بنهاية أكتوبر

قرارات حكومية مهمة اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة وناشدت المواطنين الالتزام بتطبيقها، كما وضعت الحكومة مهلة لتنفيذ بعضها حتى لا يكون المخالف عُرضة لـ عقوبات أو غرامات قد تفرضها الدولة إزاء التأخير أو التجاهل.

وترصد "الوطن" العقوبات والغرامات التي قد تلاحق المواطنين بنهاية شهر أكتوبر الحالي، مع انتهاء المهلة المقررة على النحو التالي:

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وينص قانون المرور الجديد على أنّه لن تصدر الرخصة إلا بعد تركيب الملصق الإلكتروني في وحدات المرور، ولن يكون مسموحًا بالسير دونه ابتداءً من 21 أكتوبر المقبل، ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، مع سحب التراخيص لحين تركيب الملصق.

عقوبة عدم التصالح في مخالفات البناء

ويستمر تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر أكتوبر الحالي وفق توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، علمًا بأنّ من يتخلف عن تقديم طلب التصالح عن مخالفته في الموعد المحدد سيتعرض لعقوبة قطع المرافق والغرامة والإزالة، وقد يصل الأمر للحبس.

ووفق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، وتعديله بالقرار رقم 1 لسنة 2020: "يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات وغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلًا عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.

عقوبة عدم تركيب العداد الكودي

وحتى نهاية الشهر الحالي أيضًا، يستمر تلقي طلبات تركيب العداد الكودي للمباني المخالفة بدلًا من نظام الممارسة، وحال عدم تقدم المواطن بطلب لتركيب العداد الكودي حتى نهاية المهلة المقررة بنهاية الشهر، سيتمّ قطع التيار الكهربائي عن الوحدات وفرض غرامات فورية على مالك العقار.