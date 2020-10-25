قبل أيام من انتهاء المهلة.. 7 معلومات ضرورية عن العداد الكودي

تنتهي، خلال أيام، مهلة التقديم على العداد الكودي، ومن المقرر أن يتم وقف التعاقد في 31 أكتوبر الجاري، على أن تبدأ شركات توزيع الكهرباء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها بداية من أول أكتوبر 2020.

والعداد الكودي، أحد الحلول التي طرحتها الحكومة المصرية من أجل تقنين أوضاع المخالفين، حتى يتم محاسبتهم بشكل عادل، حتى يتم البت في أمر المخالفات.

وتستعرض "الوطن" أهم المعلومات التي يجب أن تعرفها عن العداد الكودي، والمستندات المطلوبة، وطرق التقديم الكترونيا قبل نهاية المهلة.

معلومات يجب أن تعرفها عن العداد الكودي

- هو نفسه عداد كهرباء مسبق الدفع، لكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار الكهربائي إليها، بل يحمل "رقم كودي"، لذلك يطلق عليه "العداد الكودي"

- لا يختلف عن العداد العادي في سعر الكيلو وات، وتتم المحاسبة وفق الشرائح المعلنة.

- ألغت الوزارة شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل، ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء، أي يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء، حتى إذا لم يلتزم باقي سكان العقار.

- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين دون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

- تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

- لا يرتب تركيب العداد الكودي المؤقت أي حقوق قانونية للمخالفين ولا يعتبر سندا للملكية أو الحيازة ولا يعد سندا لتقنين الأوضاع.

خطوات التقديم على عداد كودي

يمكن التقديم لتركيب عداد كودي أو تغيير عداد الممارسة من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، من هنـــا.

- تسجيل الدخول في حالة تسجيل الحساب من قبل، أو إضافة حساب جديد عن طريق إدخال رقم التليفون والاسم والبريد الإلكتروني، وتعيين كلمة مرور وإدخال رقم بطاقة الرقم القومي.

- اضغط على تحويل طلبات الممارسات إلى العدادات الكودية.

- يراعى عند التسجيل يجب أن يكون الاسم المدرج بالطلب نفس الاسم الموجود في البطاقة، ويكون الاسم رباعيا حتى لا يتم رفض الطلب، ولن يتم قبول الطلب في حالة اختلاف بيانات الطلب عن البيانات في البطاقة المرفقة بخلاف العنوان.

- الضغط على طلب جديد وتسجيل البيانات مثل إدخال الاسم بالكامل وعنوان تركيب العداد والمحافظة والمنطقة ورقم العقار.

- بعد ذلك ادخال نوع الوحدة المطلوب تركيب العداد لها، سواء كانت وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية أو خدمات، وعدد الوحدات.

- بعد تسجيل البيانات، سيتوجب إرفاق بعض المستندات مثل صورة للعقار من الخارج وبطاقة الرقم القومي السارية، وصورة من محضر شرطة الممارسة، ورقم وتاريخ المحضر، كما يمكنك تسجيل عنوان الوحدة على الخريطة.

- الضغط على "إرسال الطلب" لتسجيله، ثم يظهر رقم يمكن من خلاله متابعة الطلب.

- وخلال أيام تصل الخدمة حتى باب البيت على العنوان المسجل.