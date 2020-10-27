تستهدفها "حياة كريمة".. تعرف على محافظات وجه قبلى المقرر العمل بها

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" شهدت عدة تدخلات لتحسين نوعية الحياة وأسلوب المعيشة وذلك من خلال توفير سكن كريم، بالإضافة إلى تحسين المؤشرات الصحية للسكان.

المبادرة تتبنى مفهوم الفقر متعدد الأبعاد وتسعى لرفع مستوى المعيشة

وأشارت إلى أنه تم الاستعانة بقاعدة بيانات خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2018، لتحديد أفقر 1000 قرية، مرتبة حسب نسبة الفقراء بكل قرية، لافتة إلى أن المبادرة تتبني مفهوم الفقر متعدد الأبعاد، وتسعي لرفع مستوي المعيشة بتحسين مؤشرات نوعية الحياة والصحة والتعليم.

اختيار 287 قرية في المرحلة الثانية نسب الفقر تزيد فيها على 68%

أكدت أنه تم اختيار 143 قرية في المرحلة الأولى، ترتفع فيها نسبة الفقر عن 70%، وتم اختيار 287 قرية في المرحلة الثانية، نسب الفقر تزيد فيها على 68%، حيث تقع معظم القرى في المرحلتين الأولى والثانية في الوجه القبلي والمحافظات الحدودية، وهي محافظات" المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مطروح".

وأضافت أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تهدف لتحقيق ما يلى :

- تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بالقرى الأكثر فقرا، وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الإجتماعية والتشغيل، وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.

- الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية، وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة، تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم.

- إتاحة فرص عمل للشباب في القري في مشروعات كثيفة العمالة وفي المشروعات متناهية الصغر، فضلا عن التركيز على بناء الإنسان ومشاركة المجتمعات المحلية في إعلاء قيمة الوطن.

- تتبنى المبادرة مفهوم الفقر متعدد الأبعاد، وتسعى لرفع مستوى المعيشة، بتحسين مؤشرات نوعية الحياة والصحة والتعليم.

-تم تخصيص 103 مليارات جنيه لمبادرة "حياة كريمة" لغير القادرين، وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية، وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر.