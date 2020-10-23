الكشف على 1431 مواطنا ببني سويف ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في بني سويف، اليوم الجمعة، عن تنظيم فريق القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية على مدار يومين، في عدة تخصصات طبية، مع توفير العلاج والتحاليل والاشعات بالمجان، بقرية العلالمة بمركز بني سويف، ضمن مبادرة حياة كريمة.

ووقعت القافلة التي ترأستها الدكتور هايدي محمد عبد الوهاب مدير القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، الكشف الطبي على 1431 مواطن بقرية العلالمة، على مدار يومي الاربعاء والخميس، في تخصصات: الباطنة، والصدر، والأطفال، والعظام، والنساء، والرمد، والأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة، وسط إجراءات وقائية مشددة.

كما استهدفت القافلة توفير العلاج بالمجان للمرضى، مع إجراء 97 تحليل معمل دم، و42 تحليل معمل طفيليات، وإجراء 17 أشعة، و55 اشعة موجات فوق صوتية، واستخراج 7 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويل 36 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج.

كما شملت القافلة إقامة ندوات تثقيف صحية لـ126 مواطن، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي، وفيروس كورونا المستجد، والسعار، وأنفلونزا الطيور، والطفيليات المعوية والبلهارسيا، كذلك الامراض غير المعدية مثل الضغط، و السكر، والسمنة، وأورام الصدر، كذلك عن تنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية، ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، وومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.

وتضمنت القافلة عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ120 مواطن.