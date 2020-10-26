"الوطنية" تحصد 435692 صوتا بالمنيا مقابل 238135 لـ"نداء مصر"

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات مجلس النواب في المنيا، النتائج الأولية لفرز أصوات الناخبين بنظام القائمة في 6 دوائر انتخابية هي "مركز وبندر المنيا، سمالوط ومطاي، مغاغه وبني مزار والعدوه، أبوقرقاص، وملوي، وديرمواس" إذ حصلت القائمة الوطنية علي 435692 صوتًا، مقابل 238135 صوتًا لقائمة نداء مصر.

في الدائرة الأولي ومقرها "مركز وبندر المنيا" بلغ عدد الناخبين 186887، وإجمالي الأصوات الباطلة 41895، والصحيحة، 144993، وتقدمت القائمة الوطنية بإجمالي أصوات 87661 علي قائمة نداء مصر التي حصلت علي 57332 صوتًا.

وفي الدائرة الثانية ومقرها شرق وغرب سمالوط ومركز مطاي، بلغ عدد الحضور 198827 ناخبًا، وإجمالي الأصوات الباطلة 41166 صوتًا، والصحيحة 157661 صوتًا، وتقدمت القائمة الوطنية بإجمالي أصوات 120548 علي قائمة نداء مصر التي حصلت علي 37113 صوتا.

في الدائرة الثالثة ومقرها مركز بني مزار ومغاغة والعدوة، بلغ عدد الحضور 199133 ناخبًا، وإجمالي الأصوات الباطلة 47099 صوتًا، والصحيحة 152034 صوتًا، وتقدمت القائمة الوطنية بحصولها علي 95902 صوتا، مقابل 56132 لنداء مصر.

وفي الدائرة الرابعة ومقرها أبوقرقاص، بلغ عدد الحضور 127490 ناخبًا، إجمالي الأصوات الباطلة 36859 ، والصحيحة 90631 صوتا، وتقدمت القائمة الوطنية بإجمالي أصوات 46681 علي قائمة نداء مصر التي حصلت علي 43950.

وفي الدائرة الخامسه، ومقرها مركز وبندر ملوي، بلغ عدد الحضور 145457 ناخبا، وإجمالي الأصوات الباطلة 39607 ، والصحيحة 105850 صوتا، وتقدمت القائمة الوطنية بإجمالي أصوات 64566 علي قائمة نداء مصر التي حصلت علي 41284.

وفي الدائرة السادسه ومقرها مركز ديرمواس، بلغ عدد الحضور 25827 ناخبا، وإجمالي الأصوات الباطلة 3169 ، والصحيحة 22658 صوتا، وتقدمت القائمة الوطنية بإجمالي أصوات 20334 مقابل 2324 لنداء مصر.