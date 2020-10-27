عروض اليوم الثلاثاء بمسرح الطليعة.. "ريسايكل" و"الطوق والأسورة"

أعلن البيت الفني للمسرح التابع لوزارة الثقافة برنامج الفعاليات والعروض التي يقدمها خلال اليوم الثلاثاء إذ تتنوع عروضه المسرحية بين الكوميديا السياسية والاجتماعية.

فعلى مسرح الطليعة بالعتبة " قاعة صلاح عبد الصبور"، تعرض مسرحية "الطوق والأسورة"، والتي تدور أحداثها في صعيد مصر حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر و تصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيي الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.

كما يتم أيضا على مسرح الطليعة بـ قاعة زكي طليمات عرض مسرحية "ريسايكل " والتي تتناول إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لانسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من الأستكشات، العرض موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة و إخراج محمد الصغير .