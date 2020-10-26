المصرف المتحد يمول 1108 وحدات سكنية للصحفيين

وقّعت نقابة الصحفيين بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد، لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعي التي أتاحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لأعضاء نقابة الصحفيين، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل.

وأكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، في مؤتمر صحفي عقب توقيع البروتوكول، أن التعاون مع المصرف المتحد هو امتداد للتعاون القديم، وتابع "اليوم وقعنا بروتوكولًا مع المصرف المتحد لتمويل 1108 وحدات للإسكان الاجتماعي"، موضحًا أن المصرف المتحد تعهد بمساعدة الصحفيين بتمويل أي وحدة سكنية أخرى يحصل عليها أي زميل من مصدر آخر، حتى لو كان خاصًا وبعيدًا عن النقابة، مادام ينطبق عليها الشروط، على أن يتم دعمها بمبلغ يتراوح بين 25 إلى 40 ألف جنيه.

وقال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن التعاون بين المصرف والنقابة ممتد لسنوات طويلة، حيث يمنح البنك تمويلات بالبدل بجانب مزايا أخرى للصحفيين.

وأضاف "القاضي"، أن البروتوكول السابق كان يغطي أمورًا أخرى كأنشطة التدريب، واليوم نحن بصدد توقيع اتفاقية جديدة تغطي عددًا من الوحدات للصحفيين، وتندرج تحت مظلة محدودي أو منخفضي الدخل، والمصرف دائمًا يتسم بالشرعة والإنجاز لتحقيق متطلبات أعضاء النقابة.

وعقب التوقيع سلم ضياء رشوان نقيب الصحفيين، رئيس المصرف المتحد، درع النقابة، كما سلم أشرف القاضي، نقيب الصحفيين، درع المصرف المتحد.

وقال محمد سعد عبد الحفيظ، رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، "وقعنا اليوم بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد لتمويل مشروعات الإسكان التابعة للنقابة"، وأضاف أن المصرف المتحد على أتم استعداد لتمويل أي وحدة سكنية لمشروعات الإسكان الأخرى للزملاء الصحفيين، وفقًا لمبادرة التمويل العقاري للبنك المركزي، وتابع، أن التمويل سيتم وفقًا لما يناسب الصحفيين طالما ينطبق عليهم الشروط.