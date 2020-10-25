غدا.. بروتوكول بين "الصحفيين والمتحد" لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعي

توقع نقابة الصحفيين غدا الاثنين، بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد، لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعي التي أتاحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لأعضاء نقابة الصحفيين، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل.

وقال بيان للنقابة إنه يمثل نقابة الصحفيين في البروتوكول ضياء رشوان نقيب الصحفيين، فيما سيمثل المصرف المتحد أشرف القاضي بصفته رئيس مجلس الإدراة والعضو المنتدب.

وأوضح البيان أنه يأتي البروتوكول الأخير والذي سيتم توقيعه الساعة 12 ظهرا الاثنين، بمقر النقابة، بين المصرف المتحد والنقابة استكمالا للتعاون السابق بين الطرفين والذي بدأ عام 2017.

ويعقد نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدراة المصرف المتحد مؤتمرا صحفيا عقب توقيع البروتوكول، بحضور أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وقيادة المصرف المتحد.

وفي وقت سابق أعلنت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، فتح باب الحجز على وحدات "جنة مصر" بالقاهرة الجديدة بمنطقة الجامعات، تشطيب سوبر لوكس بأسبقية الحجز للصحفيين وأسرهم، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر الجاري لعدد 288 وحدة سكنية، سعر المتر 10090 جنيه للمتر، بخلاف نسبة التميز.

ووفقا لبيان محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة الإسكان، تبدأ المساحات من 100 متر إلى 150 مترا، على أن تكون المعاملة المالية كما يلي:

1- سداد 20% من قيمة الوحدة، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% مجلس أمناء، وذلك خلال 15 يوم من تاريخ الإعلان في بنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس.

2- سداد 10% من قيمة الوحدة بعد 6 أشهر من تاريخ سداد مقدم الحجز.

3- سداد 10% من قيمة الوحدة بعد 6 أشهر عند الاستلام.

4- سداد الباقى وقدره 60% على أقساط ربع سنوية لمدة ثلاث سنوات بدون فوائد.

5- يلتزم الحاجز بتقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة المقررة لجهاز المدينة (القاهرة الجديدة).