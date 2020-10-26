عاجل.. السيسي يوجه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة
الرئيس يوجه بزيادة مخصصات دعم التعليم المجتمعي بمليار جنيه
كتب:
محمد أبو عمرة
04:50 م | الإثنين 26 أكتوبر 2020
الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيرة التضامن اليوم
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ومستشار الرئيس للشؤون المالية، لمتابعة موقف حضانات الأطفال على مستوى الجمهورية، وبرامج التعليم المجتمعي.
ووجه الرئيس، بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية، وعددها 10 آلاف حضانة.
كما وجه الرئيس، بتغطية برامج دعم التعليم المجتمعي لأبناء أسر تكافل وكرامة، ليشمل المرحلة الجامعية، بالإضافة إلى المراحل المدرسية، وزيادة مخصصات دعم التعليم المجتمعي بمقدار مليار جنيه.