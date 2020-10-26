عاجل.. السيسي يوجه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ومستشار الرئيس للشؤون المالية، لمتابعة موقف حضانات الأطفال على مستوى الجمهورية، وبرامج التعليم المجتمعي.

ووجه الرئيس، بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية، وعددها 10 آلاف حضانة.

كما وجه الرئيس، بتغطية برامج دعم التعليم المجتمعي لأبناء أسر تكافل وكرامة، ليشمل المرحلة الجامعية، بالإضافة إلى المراحل المدرسية، وزيادة مخصصات دعم التعليم المجتمعي بمقدار مليار جنيه.