التعليم العالي: بدء الدراسة بـ"المنصورة الأهلية" العام المقبل بتكليف من السيسي

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك إصرار شديد من القيادة السياسية، على أن تنتهي أعمال إنشاء جامعة المنصورة الأهلية، قبل العام الدراسي المقبل 2021/2022، مشيرا إلى أنه ستعمل بها 3 شركات في نفس الوقت، من أجل سرعة الانجاز.

جاء ذلك خلال وضع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، وهيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، حجر الأساس لإنشاء جامعة المنصورة الأهلية، على مساحة 56 فدانا، بمنطقة 15 مايو، على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمالا، والطريق الدولي الساحلي جنوبا.

وأضاف "عبدالغفار" أن هذا المشروع يجري تنفيذه بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنشاء جامعات أهلية جديدة، تخدم الدلتا، مشيرا إلى أن المشاريع التعليمة دليل على أن التعليم من أوليات الدولة المصرية وبناء الإنسان.

من جانبه، قال الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، إنه ستنشأ 8 كليات، بتكلفة تقدر بـ3.5 مليار جنيه لكل جامعة، مشيرا الي أن الجامعة ستتحمل تمويل 25%؜ من القيمة الإجمالية و75% بتمويل من البنوك، مضيفا أن نظام الدراسة والقبول بالجامعة الأهلية يختلف عن الجامعات الحكومية والخاصة؛ إذ يعتمد القبول علي اختبارات ومهارات خاصة بجانب المجموع.

وأشار وزير التعليم العالي، إلي أنه خصصت مساحة 56 فدانا لإنشاء جامعة المنصورة الأهلية، بمدينة "15 مايو – جمصة"، وتنقسم إلى 3 قطاعات، الأول: الكليات الطبية، ويضم 4 كليات "الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض"، والآخر: الكليات الهندسية والتكنولوجية، ويضم كليتي الهندسة، وتكنولوجيا العلوم الصحية، والثالث: كليات العلوم الإنسانية والإدارية، ويضم كليتي الاقتصاد والعلوم الإدارية، والآداب والعلوم الإنسانية.

وتُعد جامعة المنصورة الأهلية الجديدة، الوحيدة التي حصلت على موافقة المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة بالإنشاء، وهي غير هادفة للربح، وتخضع لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 143 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وتتبع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

وتهدف الجامعة إلى توفير مقعد لكل الطلاب المصريين الراغبين في الدراسة من مختلف الشرائح الاجتماعية، وضمان التنوع في مستويات تقديم الخدمة، يناسب جميع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى تحقيق تنمية في المناطق العمرانية الجديدة، التي يتوسع في إنشاء جامعات جديدة بها، والاستثمار في مجال التعليم.

ومن المقرر استدعاء أساتذة من جامعات دولية متميزة للتدريس بالجامعة، سواء بالحضور وتدريس مقررات مكثفة، أو عن طريق المؤتمرات المرئية، بالإضافة إلى نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، في وقت سابق، عن طرح مجموعة من البرامج الدراسية، تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، الحالية والمستقبلية، في عدد من الجامعات الأهلية التي تم الموافقة على إنشائها مؤخرا، منها جامعة "الملك سلمان الدولية"، التي تقدم 54 برنامجا تعليميّا، و"الجلالة"، 66 برنامجا، و"العلمين الجديدة"، 43 برنامجا، و"المنصورة الجديدة"، 28 برنامجا.