السيسي يوجه بتنفيذ مبادرة "مصر الرقمية"

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات.

وتناول الاجتماع، متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار متحدث الرئاسة، إلى أن الرئيس وجه بالبدء الفوري في تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية"، لدعم جهود التحول الرقمي للأداء الحكومي، وتعظيم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، في مشروعات التخطيط العمراني والبناء.