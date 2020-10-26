بالأرقام.. القاهرة الأولى في عدد المرشحين وجنوب سيناء الأقل بـ"النواب"

انتهت، أمس الأحد، انتخابات المصريين بالداخل بانتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولي التي تضم 14 محافظة أبرزها الجيزة والإسكندرية، فيما تستعد محافظات المرحلة الثانية والتي من أبرزها القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ وسيناء، لبدء التصويت للمصريين بالداخل 7 نوفمبر.

ووصل عدد المرشحين بالنظام الفردى إلى 3964 مرشحاً، منهم 3097 مستقلاً،و867 حزبياً حوالى 21% من عدد المرشحين، فيما تخوض 8 قوائم انتخابية المنافسة بـ568 مرشحاً.

وكشف القوائم النهائية للمرشحين أن حزب مستقبل وطن دفع بـ280 مرشحاً للمنافسة على 284 مقعداً فردياً، بينما ينافس حزب الشعب الجمهورى بـ58 مرشحاً، والوفد بـ67 مرشحاً، وحزب النور 15 مرشحاً وحماة الوطن 121 مرشحاً، والمؤتمر 46 مرشحاً، بينما تخوض 318 امرأة المنافسة على المقاعد الفردية.

واحتلت القاهرة قائمة الأعلى فى عدد المرشحين بـ433 مرشحاً، منهم 334 مستقلاً، و27 مرشحاً عن حزب مستقبل وطن، و4 مرشحين عن حزب الشعب الجمهورى، و16 مرشحاً عن حزب حماة الوطن، بينما جاءت محافظة الجيزة فى المرتبة الثانية بـ355 مرشحاً، منهم 286 مستقلاً، و23 مرشحاً عن حزب مستقبل وطن، و3 مرشحين عن حزب الشعب الجمهورى، فيما جاءت الدقهلية فى المرتبة الثالثة بـ351 مرشحاً، بينهم 295 مستقلاً و17 مرشحاً عن حزب مستقبل وطن.

وعلى مستوى المحافظات الأقل فى عدد المرشحين، جاءت محافظة جنوب سيناء فى المرتبة الأولى بـ10 مرشحين، بينهم 8 عن حزب مستقبل وطن و2 الشعب الجمهورى، ومحافظة الوادى الجديد 24 مرشحاً بينهم 15 مستقلاً و2 عن مستقبل وطن.

وفى الصعيد، جاءت محافظة سوهاج الأعلى فى عدد المترشحين بـ195 مرشحاً، بينهم 140 مستقلاً و19 عن حزب مستقبل وطن، تليها محافظة المنيا 187 مرشحاً، بينهم 134 مستقلاً و15 عن حزب مستقبل وطن، ومحافظة الأقصر كانت الأقل فى عدد المترشحين بـ75 مرشحاً، بينهم 59 مستقلاً و5 عن حزب مستقبل وطن، تليها محافظة بنى سويف 91 مرشحاً، بينهم 68 مستقلاً و6 عن حزب مستقبل وطن

وعلي مستوي الدوائر الخاصة بالقوائم ينافس بها 568 مرشحاً أساسيين، بينهم 284 مرشحاً للقائمة الوطنية من أجل مصر، التى تنافس على 284 مقعداً بـ4 دوائر بنظام القوائم، وهى قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، الذى يتنافس به قائمة تحالف المستقلين، ودائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، التى يتنافس بها قائمة نداء مصر، وقطاع شرق الدلتا، الذى يتنافس به قائمة أبناء مصر، وقطاع غرب الدلتا، الذى ينافس به 42 مرشحاً.

وتضم دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا 6 محافظات هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ" بإجمالى 100 مقعد، وتضم دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد 11 محافظة هى: "الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر" بإجمالى 100 مقعد، وتضم دائرة قطاع شرق الدلتا 7 محافظات هى: "الشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء" بإجمالى 42 مقعداً، وتضم دائرة قطاع غرب الدلتا 3 محافظات هى: "الإسكندرية والبحيرة ومطروح"، بإجمالى 42 مقعداً.