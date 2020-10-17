عماد الدين حسين بعد تعيينه في الشيوخ: آمالي كبيرة في الارتقاء بالعمل السياسي

وجه الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ الشكر إلى رئاسة الجمهورية والرئيس عبدالفتاح السيسي، على اختياره عضوا في مجلس الشيوخ، ضمن الـ100 عضوا الذين يعينهم رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه لديه آمال كبيرة للمساهمة في الارتقاء بالعمل السياسي، وما يحقق مصالح الناس، موضحا: "الآمال كبيرة جدا، وربنا يقدرني".

وأضاف "حسين"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "أحداث اليوم"، المذاع على فضائية "Extra News" الفضائية، السبت، أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه البلاد، ويتمنى أن يكون لمجلس الشيوخ دور فيها، وتقديم إجابات واضحة لهذه القضايا، والمزيد من الاستشارات لها.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن غدا سيكون هناك جلسة إجرائية لأداء اليمين، واختيار رئيس المجلس، ثم إجازة لمدة 40 يوما، سيتم خلالها تشكيل اللجان، والتي تمثل العقل الداخلي للمجلس، موضحا أن المجلس يمكن أن يلعب دورا مهما في التحديات التي تواجه المجتمع مثل الإرهاب، والتطرف، ورفع مستوى الوعي، وتطوير التعليم، بالإضافة إلى التحديات الخارجية وهي كثيرة.

وشدد على أن مجلس الشيوخ كان موجودا في مصر وبنفس المسمى في عهود سابقة، ومصر كانت من أوائل الدول التي عرفت فكرة البرلمان، وكان يطلق عليه اسم "مجلس شورى القوانين"، ومهامه هي دراسة أي موضوعات يحيلها له رئيس الجمهورية، ويساهم مع مجلس النواب في دراسة الموضوعات وتقديم رؤى لها، ومهم لوجود نقاش مجتمعي للكثير من القضايا التي كان المصريون يشعرون أنه لا يوجد نقاش مجتمعي لها.

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 590 لسنة 2020، بتعيين بعض الشخصيات العامة والسياسية بمجلس الشيوخ، ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار، كان على رأسهم الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن" والكاتب الصحفي محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن.