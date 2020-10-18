عماد الدين حسين: لم أتوقع اختياري بـ"الشيوخ" والمهمة ليست سهلة

قال عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ المعين من قِبل رئيس الجمهورية، رئيس تحرير جريدة الشروق، "لم أتوقع تعييني بمجلس الشيوخ، وأتمني أن أستطيع القيام بهذه المهمة على أكمل وجه".

وأضاف: "كل التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى على هذه الثقة، ونتمني أن يقدم مجلس الشيوخ مقترحات بناءة لتوصيلها لصناع القرار".

وتابع حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، "لم أكن أتوقع هذا الترشيح، وبالتالي شكرا للرئيس وكل من ساهم في هذا الاختيار وللمجلس الأعلي للإعلام".

وأوضح أن هناك فرق بين نائب مجلس الشيوخ ومجلس النواب، فنواب الشيوخ متخصصين في فروع متفرقة ووظيفتهم الأساسية الاقتراحات والحلول والرؤي والخطط، بما يوفر الحلول المختلفة لصانع القرار.

عماد الدين حسين بعد اختياره في "الشيوخ": أتمنى تأدية المهمة بأفضل صورة

وجه حسين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد اختياره ضمن المعينين بمجلس الشيوخ، قائلا: "ذلك مسؤولية عظيمة وليست سهلة وأتمنى أن أقوم بالمهمة بأفضل صورة لما يخدم الوطن".

وتابع "حسين"، أنه من بعد اختياره كعضو من أعضاء المجلس، قام بقراءة كل ما يخص المجالس المحلية، ومذاكرة ذلك جيدا، حتى يضيف جديدا تحت القبة، وفي حال أحسن المجلس في أداء عمله، سيكون قويا أكثر، ويحقق الانفتاح السياسي الذي تبغاه القيادة السياسية، موضحا أن هناك مهام حددها الدستور بخصوص ذلك المجلس وأتمنى أن يلعب دور كبير في الانفتاح الأساسي للمجتمع.

وأكد أنه عندما اجتمع مؤخرا مع المعينين بمجلس الشيوخ، شعر بارتياح كبير، لوجود كل أطياف المجتمع بداخل المجلس، من فنانين واقتصاديين وإعلاميين، مشيرا إلى أن الفكرة الجوهرية بمجلسي النواب والشيوخ، هو تقديم أفضل التخصصات لتلافي كل الثغرات التي تخرج بها القوانين في التشريعات الجديدة.