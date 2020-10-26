الدكتور عبدالرازق عيد يفوز بجائزة عالمية في ترجمة الشعر 

فاز الدكتورعبدالرازق فوقي عيد، رئيس قسم اللغة الإيطالية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة، بجائزة "Millumino d'immenso" العالمية في ترجمة الشعر من الإيطالية إلى العربية، في دورتها الأولى للعام 2020، في مدينة مكسيكو سيتي.

وجاءت هذه الجائزة ضمن أسبوع اللغة الإيطالية حول العالم، والذي جاء هذا العام تحت عنوان "الإيطالية بين الصورة والكلمة، والذي انطلق رسميا عبر الإنترنت يوم الاثنين 19 أكتوبر 2020 بسبب جائحة كورونا.

والدكتور "عبد الرازق" هو الملحق الثقافي ومدير المكتب الثقافي المصري السابق بسفارة جمهورية مصر العربية في روما، وله العديد من الدراسات والأبحاث العلمية المنشورة في مصر وفي العالم العربي وفي إيطاليا، كما ترجم من الإيطالية إلى العربية، وكان أول مصري يترجم من العربية إلى الإيطالية وتنشر ترجمته في إيطاليا عام 2007، كما ناقش ويشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وحصل على العديد من شهادات التقدير المحلية والإقليمية ومن إيطاليا.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور عبدالرازق عيد، كان قد نظم أكثر من 800 فعالية ثقافية وعلمية وتعليمية في إيطاليا من خلال عمله رئيسا للبعثة التعليمية على مدار ثلاث سنوات، كان لها مردودها الإيجابي على المجتمعين المصري والإيطالي والسفارات والمؤسسات العربية والأجنبية في إيطاليا، وكان المؤسس والمشرف العام على تنظيم الدورات الأولى والثانية والثالثة لأسبوع اللغة العربية والثقافة المصرية في إيطاليا، والمؤسس والمشرف على سلسلة "حوار بين الثقافات" لترجمة عدد من الكتب من اللغة العربية إلى الإيطالية، وكان منسق وزارة التعليم العالي المشاركة الوزارة في معرض إكسبو - ميلانو إيطاليا 2015 م.

كما كان ضيف شرف ومتحدثا رئيسا في افتتاح العام الجامعي بعدد من الجامعات الإيطالية ومنها جامعة روما، كما شارك في معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال ومعرض تورينو الدولي للكتاب، وحاضر في عدد كبير من المعاهد والجامعات والمؤسسات البحثية والثقافية والبرلمانية في إيطاليا ومصر وخارجها. وقد نال العديد من شهادات وخطابات التقدير والدروع من جهات مختلفة من مصر وإيطاليا والمملكة العربية السعودية والصين وغيرها من الدول، وكان منسق توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون والبروتوكولات المشتركة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا، كما كان عضو لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة بوزارة الثقافة حتى 2019، وهو عضو مجلس الثقافة والمعرفة - أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا منذ 2018.