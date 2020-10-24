الملحق الثقافي الأمريكي: 400 مصري تأثرت برامجهم الدراسية بكورونا

قالت ريتشيل ليزلي، الملحق الثقافي الأمريكي بالقاهرة إن الولايات المتحدة هى شريكة في مهرجان الجونة السينمائي منذ انطلاقه في عام 2017، ليس فقط عبر عرض الأفلام المميزة، ولكن كذلك عبر البرنامج المهني، الذي يهدف لتواصل الخبراء والعاملين في صناعة السينما نفسهم، وتبادل خبراتهم.

وتابعت: من المعروف للجميع أن بلدينا لديهما تاريخ كبير وثري في عالم السينما، سواء من حيث قيمة الأفلام أو قِدَم الصناعة السينمائية.

وقالت في حوار لـ"الوطن": من خلال مشاركتنا في المهرجان قمنا بتدريب أكثر من 40 من صُنّاع الأفلام المصريين الشباب على يد مجموعة من الخبراء، وهذا العدد ينمو بشكل مستمر كل عام؛ لكن هذ العام جاء حاملًا ظروفًا وإجراءات استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا التي يشهدها العالم لذا ستكون المشاركة هذا العام رقمية. وإلى نص الحوار

مشاركة رقمية للولايات المتحدة بمهرجان الجونة ودعم تدريبي لـ40 شاباً

- حدثينا عن مشاركة الولايات المتحده بمهرجان الجونة والذي انطلقت دورته الاستثنائية بالأمس؟

** مشاركات الولايات المتحدة في الفعاليات سوف تتم بشكل رقمي، حيث تقوم أولى الفعاليات وهى حلقة نقاشية افتراضية تضم مجموعة من الأسماء الكبيرة من خبراء صناعة السينما، والتي سوف تتناول كيفية التعامل بعيدًا عن النمط الإنتاجي الذي فرضته الشركات العملاقة في هوليود، وكذلك حول التواجد النسائي في الوسط السينمائي بشكل عام، ووسط عملية الصناعة السينمائية تحديدًا.

الفعالية الثانية التي نقدمها هى ورشة عمل افتراضية تستمر لمدة سبعة أيام، والتي يقدمها أحد كبار صُناع الأفلام الأمريكيين أمان عباسي، بالاشتراك مع المخرجة المصرية آيتن أمين، والتي تتعاون مع برنامج الدبلوماسية السينمائية منذ عدة سنوات؛ وتضم الورشة عشرة مشاركين مصريين، سوف يتعلمون الكثير عن الكتابة والقصة السينمائية؛ أما الجزء الثالث من المشاركات فسوف يتمثل في اختيار اثنين من صُنّاع الأفلام المصريين عبر منصة الجونة السينمائية، حيث يسافران إلى الولايات المتحدة، ويقضيان وقتًا وسط نظراؤهم الأمريكيين، ليقضوا وقتًا كافيًا من التدريب والمُعايشة وهو ما سوف يقوم بالقطع بتغيير وتحسين قدراتهم السينمائية.

- ما تقييمك لتجربة التعاون بينكم وبين مهرجان الجونة بعد أربع سنوات من التعاون؟

**هناك حراك كبير في صناعة السينما في مصر، كما أن هناك العديد من مهرجانات السينما المهمة هنا، ربما تحدثنا عن الجونة ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خاصة منصة الجونة السينمائية، باعتبارنا من المشاركين فيهما، لكن هناك أيضًا عدة مهرجانات مهمة وقوية.

- ما الجديد الذي سوف تقدمونه هذا العام في مهرجان الجونة؟ وكيف أثرت عليكم إجراءات الكورونا الاحترازية؟

** ندعم كافة هذه الإجراءات التي تحمي صحة الإنسان وهذا ما جعلنا نقوم بتحويل المشاركات في مهرجان الجونة هذا العام إلى مشاركات تناظرية تتم جميعها عبر شبكة الانترنت حفاظًا على فكرة التباعد وتؤكد مشاركتنا على أهمية الحضور، وأهمية الدفع بخبراء صناعة السينما الأمريكيين، وتأكيد مشاركاتهم المستمرة، مع اعتبار الحفاظ على صحتهم، وهذا ما تساعدنا عليه التكنولوجيا، أن نتجمع جميعًا بالفعل لكن في نفس الوقت نبقى على مسافات آمنة.

-هل هناك فرص في الإنتاج السينمائي المشترك بين الولايات المتحدة ومصر بخلاف مهرجان الجونة ؟

**نحن على تعاون وثيق مع مهرجانات أخرى، أبرزها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو مهرجان عريق وكبيروهناك كذلك مناقشات مستمرة بيني وبين زملائي للتعرف بشكل أكبر على السوق المصري الثري لصناعة السينما والمهرجانات الفنية.

ومن أبرز ما لفت انتباهي هو أن السوق المصري يتسع للكثير من الأفلام الأمريكية، وأن التوسع في إنشاء شبكة علاقات بين صناع هذه الأعمال بين البلدين سوف يفتح مجالًا للأفلام المصرية للدخول إلى السوق الأمريكية، وإنشاء العديد من المنصات التي لا ينقصها المحتوى الجاذب للجمهور، ومن العظيم أن تعرف أنه عبر تلك الطرق يجتمع الجميع ويستطيعون تبادل الخبرات والأفكار والتجارب، والأكثر أهمية أن هذا يُتيح لهم تقديم أعمالهم وفتح آفاق أخرى للعمل والتعاون.

الكثير من الفنانين المصريين في حاجة للدعم الاقتصادي والتدريبي

- وما الفرق بين تعاونكم مع مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان آخر هو مهرجان القاهرة السينمائي الدولي؟

**هناك الكثير من أوجه التشابه بين مهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان الجونة، أبرزها أنه يتم الاستعانة بخبراء صناعة السينما في كلاهما، وكذلك هناك الكثير من الفنانين المشاركين في كليهما، وأيضًا العمل على رفع المستوى الاقتصادي لصناعة السينما؛ ولكن كذلك دعني أوضح أن المكان الذي يُقام فيه كلا المهرجانين مختلف، وكل منهما يحمل طابعه الخاص ومشاركاته المتميزة، وهو ما لمسته بنفسي العام الماضي مع زملائي.

نحن نتطلع باستمرار لفتح أوجه التعاون في المجالات الثقافية والفنية المتعددة هنا في مصر، سواء بالتعاون مع الوزارات المعنية أو مع كيانات خاصة تسعى للهدف ذاته. ولدينا اهتمام خاص كذلك بدعم صناعة الإبداع في مصر، فهناك الكثير من الفنانين الذين يعملون في اتجاهات مختلفة، هؤلاء يحتاجون لعدة أوجه من الدعم سواء على مستوى التدريب أو الدعم الاقتصادي أو غير ذلك، حتى يستطيعوا الاستمرار؛ وهناك كذلك الاهتمام الثابت بالأعمال الأثرية والاكتشافات المستمر للحضارة والتاريخ المصري.

هوليود محكومة بالأصوات الذكورية المسيطرة على صناعة السينما

-ما الذي تقصديه بأصوات هوليود في حديثك، وأهمية التركيز على أصوات المرأة والمهمشين؟

**ما أعنيه أن هوليود ظلت لفترة طويلة للغاية محكومة بأصوات الأغلبية العظمى من الذكور الذين يسيطرون بقوة على صناعة السينما، لا أقول إنهم الصوت الوحيد بالقطع، لكنهم الأغلبية العظمى؛ لذا ما يجب أن يحدث الآن هو الالتفات لأصوات النساء وخبراتهن في مجال صناعة الفيلم؛ دعيني أضرب مثالًا واضحًا هو المخرجة المصرية آيتن أمين التي تشاركنا العمل في ورش منصة الجونة السينمائية، والتي تم اختيار فيلمها للعرض في مهرجان كان السينمائي في فرنسا، وهي المرأة المصرية الأولى التي يحظى فيلمها بهذا الاهتمام في مهرجان عالمي مثل مهرجان كان؛ في الوقت نفسه هناك العديد من المناقشات في الولايات المتحدة حول الأصوات البديلة في صناعة السينما، وأبرز تلك الأصوات بالطبع هى المرأة التي تهتم بنوعية قضايا مختلفة عن الاهتمام السائد من جانب المهيمنين على هذه الصناعة.

-ما هو عدد الطلاب المصريين المشاركين في المنح التعليمية التي تقدمها الولايات المتحدة؟

**عندما أتحدث عن البرنامج الثقافي للولايات المتحدة، فإنه بالقطع جزء كبير منه يتعلق بعمليات المنح الدراسية والتبادل الطلابي لدينا أكثر من أربعمائة طالب مصري في الولايات المتحدة يتبعون ما يقرب من أربعين برنامجًا للمنح الدراسية والتبادل الطلابي، بداية من طلاب المرحلة الثانوية، وحتى من يرغبون في تحسين وتطوير مسيرتهم المهنية؛ وهذه البرامج تتنوع ما بين برامج أكاديمية تقوم على خدمة طلاب المدارس والجامعات، وأخرى برامج مهنية تهدف إلى تحسين مستوى المشاركين في مجالاتهم وتطوير مهاراتهم.

الظروف الحالية بالطبع أثرت بشكل كبير على هذا البرنامج، فهناك العديد من الأماكن التي تم إغلاقها، والكثير من الجهات التي كان من المفترض على المشاركين في هذه البرامج أن يقوموا بزيارتها أُغلقت كذلك؛ لكن من الأمور الإيجابية التي رآها زملائي من القائمين على هذه البرامج في العاصمة واشنطن، أن هناك فوائد ظهرت كذلك لفكرة التواصل التناظري عبر التطبيقات الرقمية؛ لكن بالطبع هذا لا يغني أبدًا عن فكرة التواجد والتواصل المباشر، حيث يستطيع المشارك بشكل مباشر التعرف على الثقافة والقيم الأمريكية من أصحابها وعلى الأرض؛ لذا نحن بالطبع نتمنى أن تعود الأمور إلى سابق عهدها وأن نسطيع جميعًا السفر والتنقل بحرية؛ ونحن نريد للمصريين أن يتمتعوا بهذه الفرصة.

-كيف ترين أهمية التواصل الالكتروني مع الجمهور في وقت صارت فيه التجمعات أمرًا صعبًا؟

**نظرًا للظروف الحالية، قام القسم الثقافي بالسفارة بتجميد عمل الكثير من الأنشطة والفعاليات التي تحتاج إلى التواصل المباشر، مثل المسرح والفنون البصرية وبرنامج الدبلوماسية الرياضية؛ ولا أعتقد أن هذه الخطوة جاءت من قبل الولايات المتحدة وحدها، بل هو أمر قامت به أغلب دول العالم في ظل تفشي فيروس كورونا.