رئيس جامعة بنها يستقبل مساعد الملحق الثقافي الليبي

استقبل الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، إدريس أحمد الجازوي، مساعد الملحق الثقافي والأكاديمي بالسفارة الليبية بالقاهرة، وبحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد يوسف، مدير وحدة رعاية الوافدين بالجامعة.

وقال "السعيد" إن اللقاء تناول بحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعة والسفارة الليبية وكيفية دعم الطلاب الليبيين الدارسين بالجامعة بالمراحل المختلفة، مشيرًا إلى أن الجامعة بها العديد من الكليات والبرامج المتميزة والتي تشمل كافة التخصصات العلمية الحديثة في مختلف المجالات كما أنها تسعى إلى تطوير الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعة.

ومن جانبه، أشار "الجيزاوي" إلى أن الجامعة لديها رؤية جديدة تركز على إعداد وتزويد الطلاب بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل، موضحا أن الجامعة تقدم كافة التيسيرات اللازمة للطلاب الليبيين الذين يدرسون بالجامعة

ومن جانبه، أشاد مساعد الملحق الثقافي بعمق العلاقات المصرية الليبية، وبما تقدمه الجامعة من دعم للطلاب الليبيين خلال دراستهم بالجامعة.

في وقت سابق استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها الدكتورة ناهد إسماعيل الأستاذ بجامعة الينوي بشيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية ومدير معمل الميكروبيولوجيا الطبية، لبحث سبل التعاون من خلال منح المشاريع البحثية التي يعلنها المعهد القومي للصحة(NIH) بأمريكا، وذلك في مجال الميكروبيوم المعوي وعلاقتة بامراض تدهن الكبد والبنكرياس.

وأشار الجيزاوي أن الميكروبيوم المعوي مهم في تشخيص وعلاج مرض تشحم الكبد وعلاجة من خلال معرفة شكل ونوعية الميكروبيوم المعوي، مما يفيد ذلك في منع تحول التشحم الكبدي الي سرطانات كبدية مشيرا إلى أن مرض التشحم الكبدي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحدوث تصلب شرايين القلب، والتي تؤدي إلى الوفاة لذلك فإن النتائج المتوقعة من المشروع البحثي سوف تمنع حدوث هذة المضاعفات.

جاء ذلك بحضور أعضاء الفريق البحثي، الدكتورة رضا البدوي الأستاذة بكلية الطب البشري، والدكتور مدحت رفعت وكيل كلية الطب البشري للدرسات العليا والبحوث.