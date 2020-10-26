تكليف "ممدوح فاروق" بالعمل مديرا لمتحف شرم الشيخ

أصدر الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ثلاث قرارات، اليوم، لاختيار المشرف العام ومدير ووكيل متحف شرم الشيخ، في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للنهوض بالعمل في مختلف المجالات، والتمكين لتولي المناصب القيادية.

وجاءت القرارات بتكليف ممدوح فاروق، للعمل مديرًا لمتحف شرم الشيخ، والذي كان يشغل منصب مدير متحف "ايمحوتب" بسقارة، والمهندسة ميريام سعيد ادوارد، للعمل مشرفًا عامًا على مشروع متحف شرم الشيخ، والتي كانت تشغل منصب مدير إدارة الخدمات الفنية والهندسية بالمتحف، وتكليف محمد أحمد حسنين، وكيلا للمتحف، والذي كان يعمل أمينًا بمتحف شرم الشيخ.