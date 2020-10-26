بدء العرض الخاص لـ"ميكا" بحضور بعض ضيوف "الجونة السينمائي"

بدأ العرض الخاص لفيلم "ميكا"، قبل قليل، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وحضر عرض الفيلم، عدد من الفنانين، منهم ليلى علوي، وبسمة، وغادة عادل، ولقاء الخميسي، وإنجي المقدم، وبشرى، وثراء جبيل، وإسلام إبراهيم، وبسنت شوقي وجمال سليمان.

فيلم "ميكا" روائي طويل، وتدور أحداثه حول الطفل ميكا (10سنوات) الذي يعيش مع والديه في ضاحية قرب مدينة مكناس، يبيع في أسواقها أشياء بسيطة تساعد على إعالتهم.

يقابل "ميكا"، الحاج "قدور"، العامل في نادٍ للتنس بكازابلانكا، ويقرر الأخير إيجاد عمل له في نفس المكان، ولكن بعد تجارب مذلة واستغلال جسدي، يدرك "ميكا" أن عليه العمل على وضع حد لذلك وتغيير وضعه نحو الأحسن.

وشارك "ميكا" كـ فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج بالدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، وفاز بجائزة المهرجان الجونة في الدورة الـ7 لورشة فاينال كت في فينيسيا.

ومن جانبها، قالت الفنانة بشرى إنها أحبت إطلالتها التى ظهرت بها في حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة.

وأكدت لـ"الوطن": "أحببت إطلالتي رغم اعتراض البعض عليها ولكن السبب في عدم ظهورها بالشكل الذي كانت عليه هو عدسات بعض المصوريين وأماكن الإضاءة".

وأضافت، هناك عدسات أظهرت الفستان بشكله الذي يليق، ولكن أشعر أحيانًا بأن هناك مؤامرة لأنها تكررت أيضا في العام الماضي.

ولفتت الفنانة بشرى، إلى سعادتها بإقامة المهرجان، ولكن هذا لم يكن يحدث لولا جهود الدولة ودعمها، وخاصة وزارة الصحة، التي تعمل مثل خلية النحل للانتهاء من تحاليل الـ"pcr"، معربة عن شكرها لوزارتي الصحة، والسياحة والآثار.

وأضافت "بشرى"، خلال تصريحات لقناة "on"، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، أنهم واجهوا الكثير من التحديات، والجميع يبدأ الالتزام منذ بدء افتتاح المهرجان، والشخص غير الملتزم يؤذي غيره، مشددة: "أنا ماشية على طول بالكمامة بتاعتي، ولا أحب عدم الالتزام، والجميع يأخذ الأمور بجدية".

وأعربت عن شكرها لقناة "ON" على تغطيتها للحدث، وأنها تتفاءل بها منذ النسخة الأولى من المهرجان، وتغطيتها دائما مبهجة وبها فرحة كبيرة.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة لكل من "أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر".

ومن ضمن قائمة المدعوين أيضًا "ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفي، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروى جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج، نيقولا معوض، أصيل عمران واستيفاني صليبا".