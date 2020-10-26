بعد 20 ساعة فرز: إعلان فوز "مرشحين" فقط لمستقبل وطن بأكتوبر وآخر مستقل

أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الانتخابية التاسعة على مستوى محافظة الجيزة بانتخابات النواب، والتي تضم أكتوبر والشيخ زايد والواحات، بعد نحو 20 ساعة من بداية الفرز أمس، حسم الانتخابات بالدائرة من الجولة الأولى، بفوز 3 مرشحين بالمقاعد الفردية الثلاثة المخصصة للدائرة.

وبحسبما ما أعلنته اللجنة فقد فاز مرشحان فقط عن حزب مستقبل وطن، هما محمد سلطان بـ 156 الف صوتاً، وعمرو القطامي بـ 150 الف صوتاً، أما المرشح الثالث الفائز فكان المرشح المستقل هشام حسين، الذي سبق وترشح في انتخابات الشيوخ الماضية ولم يحالفه النجاح، ليفوز في انتخابات النواب ب 143 الف صوتاً.

وعلى عكس توقعات مرشحون وناخبون كثيرون من أبناء الدائرة، لم يحالف الحظ المرشح الثالث عن حزب مستقبل وطن أحمد عبد الغفار الجابري، الذي حصل على 32 الف صوت فقط، طبقا لما أعلنته اللجنة العامة.

وكانت مشجارات ومناوشات قد نشبت، في اليوم الثاني والأخير من التصويت في انتخابات النواب، بين الجابري وأنصاره من جهة، وعدد من أنصار زميليه المرشحين عن مستقبل وطن من جهة اخرى، في إحدى اللجان الانتخابية بالهرم، بعد أن رصد الجابري قيام بعضهم بتوجيه الناخبين لانتخاب زميليه وعدم انتخابه، واستنكر عليهم القيام بذلك.

وتم حسم الانتخابات بالدائرة من الجولة الاولى رغم توقعات كثير من المرشحين والمراقبين في الدائرة، بأنه ستكون هناك إعادة،وذلك نتيجة لكثرة عدد المرشحين الذين بلغوا 50 مرشحا كانوا يتنافسون على 3 مقاعد فردية فقط مخصصة لهذه الدائرة.

وتأخر إعلان النتائج في هذه الدائرة، على غير المعتاد، بسبب تأخر وصول نتيجة فرز أصوات الواحات البحرية التي تبعد نحو 400 كيلو عن أكتوبر، بحسب ما صرح رئيس اللجنة العامة، الذي أشار إلى أنها ستصل في صباح اليوم التالي للانتخابات، في حدود ما بين الساعة الثامنة والعاشرة صباحا، إلا أنه لم يتم إعلان النتائج الا بعد عصر اليوم.