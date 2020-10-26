مستقبل وطن: المؤشرات تشير إلى اكتساح عدد من مرشحينا انتخابات النواب

قال أحمد الشاعر، الأمين المساعد لأمانة الإعلام المركزية، عضو غرفة العمليات المركزية للحزب، إنه لا يمكن إعلان أي مؤشرات عن أعداد مرشحي الحزب الفائزين حتى الآن، فلم تحسم اللجان النتيجة بعد، مشيرا إلى أن المؤشرات التي وصلت لهم تؤكد اكتساح عدد كبير من مرشحيهم.

وأضاف "الشاعر"، لـ"الوطن"، أنهم سيواصلون متابعة عمليات الفرز والنتائج بعد قليل مرة أخرى، وفور صدرو نتائج نهائية سيتم إعلانها لوسائل الإعلام.

و يشارك حزب مستقبل وطن، في الانتخابات البرلمانية بالنسبة الأكبر من مرشحي الأحزاب على مستوى الجمهورية، سواء على المقاعد الفردية أو من خلال تمثيله في القوائم الانتخابية، في الانتخابات المقرر إجراء المرحلة الأولى منها داخل الجمهورية، يومي السبت والأحد المقبلين.

وتجرى المرحلة الأولى في 14 محافظة، هي: "الجيزة والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.

فيما تجرى انتخابات المرحلة الثانية في الداخل، يومي 7 و8 نوفمبر، في 13 محافظة، هم: "القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

يتنافس في المرحلة الأولى نحو 2163 مرشحا على المقاعد الفردية والقوائم، وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية بالنظام الفردي، ووفقا لتعديلات قانون مجلس النواب تقدر مقاعد مجلس النواب 568 مقعدا، منها 284 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، و284 لمقاعد الفرديوعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد 100 مقعد لكل منها.

كما يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%.