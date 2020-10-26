عاجل.."التعليم" تحقق في واقعة تذنيب التلميذة "سلمى" بسبب المصروفات

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح تحقيق عاجل في واقعة تذنيب تلميذة 4 ساعات بمدرسة قومية الأهرام التابعة للمعاهد القومية، مشيرًا إلى أنه سيتم الأول التحقق من إن كانت الواقعة قد حدثت بالفعل أم لا، وفي حال ثبوتها سيتم التحقيق مع المخطئين في الواقعة.

وشدد المصدر على أن حضور التلاميذ ليس مرتبطًا بسداد المصروفات الدراسية كاملة، لأن المصروفات تُسدد على دفعات.

وطالب المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، أولياء أمور التلميذة بتقديم شكوى رسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أن عقاب تذنيب التلاميذ بسبب تأخر أولياء أمورهم في سداد المصروفات الدراسية غير مقبول.

وأكد أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد على عدم ربط دفع المصروفات الدراسية بحضور الطلاب للحصص الدراسية بالمدارس.

وقال المصدر، إن الوزارة تتابع سير العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية لحظة بلحظة، من خلال غرفة العمليات المركزية، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي بالمدارس، مشيرًا إلى أن الوضع الصحي بالمدارس جيد للغاية، وأن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا تتم بصورة دورية، من خلال تعقيم المدارس وتطهير الفصول الدراسية والمقاعد الخشبية ودورات المياه وتوفير جميع أدوات التعقيم داخل المدارس، لمنع انتشار الفيروس، ولتوفير كافة الحماية لجميع التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

وأوضح المصدر، بأن وزارة التربية والتعليم وضعت سيناريوهات عديدة للتعايش مع فيروس كورونا حال حدوث موجه ثانية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على استكمال العام الدراسي الجديد مهما كانت الصعوبات والتحديات الناتجة عن جائحة كورونا، ومؤكداً أن جميع غرف العزل بالمدارس جاهزة تمامًا.

يذكر أن مديرة مدرسة قامت بتذنيب الطالبة سلمى عمر، لمدة 4 ساعاتـ حيث أجبرتها على عدم التحرك وأن تحمل حقيبتها على ظهرها، بسبب عدم استكمال دفع مصاريف المدرسة، وحكى والدها، عمر محمود، من المطرية، بداية الواقعة، حيث منعت ابنته ووالدتها من دخول المدرسة في الصباح، حين قال لها مدير الشؤون القانونية أنها ممنوعة من الدخول: "والدتها فوجئت بمنعها من دخول المدرسة، بأسلوب مسيء كأنهم بيطردوها، لكن والدتها أصرت على دخولها، وقالت لهم إن موضوع المصاريف يتناقش مع ولي الأمر، ومع إصرارها وافقت المدرسة على دخولها".