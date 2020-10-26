نشرة أخبار التعليم.. لا يوجد أخطاء بمنهج الدين واستبعاد تأجيل الدراسة

انطلق العام الدراسي الجديد 2021/2020 السبت الموافق 17 أكتوبر، في مختلف محافظات مصر، بتطبيق إجراءات صارمة على المدارس، إذ شهدت الطوابير المدرسية التزامًا كبيرًا من المدرسين والطلاب، بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خدمة أخبار التعليم الأساسي والجامعي؛ لسرد أبرز اللقطات والقرارات التي اتخذتها على مدار اليوم.

إحالة 3 مدارس للنيابة بسبب مصروفات نقل الطلاب

أعلن جهاز حماية المستهلك، إحالة 3 مدارس دولية لنيابة الشؤون المالية والتجارية، لامتناعها عن تنفيذ قرار الجهاز برد 25% من مصروفات نقل الطلاب، وهي: مدرسة مصر المتكاملة، مدرسة العاصمة الجديدة الإنجليزية، مدرسة بريتش كلومبيا الكندية الدولية.

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التعليم تنفي وجد أخطاء بمنهج التربية الدينية للصف الخامس الابتدائي

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجود أي أخطاء بمنهج التربية الدينية المقرر على الصف الخامس الابتدائي، وأكدت الوزارة على أنه لا توجد أي أخطاء في جميع المناهج الدراسية، وأوضحت الوزارة أن الخطأ في إحدى الآيات القرآنية في منهج كتاب التربية الدينية، والذى تمثل في قوله تعالى: "وما هو على الغيب بضنين" في سورة التكوير، حيث إنها مكتوبة في الكتاب "وما هو بضنين"، وأن الصورة المتداولة هي صورة من النسخة التجريبية لكتاب التربية الدينية المطور الخاص بدولة الإمارات الشقيقة عام 2016، وتم تدارك الأمر لديهم، ولا شأن للمناهج المصرية بالخبر المتداول.

وأكدت الوزارة على أن المناهج الدراسية يتم مراجعتها قبل طباعتها، ومثل هذه الإشاعات على صفحات التواصل الاجتماعي تثير البلبلة، موضحة أن العام الدراسي الجديد يسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي في الأسبوع الثاني من بدء الدراسة.

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التعليم: تأجيل الدراسة حال حدوث موجة ثانية من كورونا غير مطروح

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن العام الدراسي الجديد يسير بشكل منضبط وطبيعي في جميع مدارس الجمهورية، تزامنا مع الأسبوع الثاني من بدء الدراسة، مشيرة إلى أنّ تأجيل الدراسة في المدارس حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا غير مطروح على الإطلاق، وأنّ العام الدراسي الجديد مستمر مهما كانت التحديات والصعوبات.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنّ هناك خططا عديدة سيتم تنفيذها حال حدوث أي أزمات من شأنها تهديد سير العملية التعليمية، مؤكدا أنّ الوضع الصحي في المدارس آمن للغاية ولا يوجد ما يقلق، ولم نرصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية حتى الآن، كما أنّ جميع المدارس على مستوى الجمهورية بها غرف عزل، تشمل جميع المستلزمات الطبية.

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