اجتماع عاجل لـ"الموسيقيين" بشأن أغنية "الشرع محلل أربعة"

قال أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعًا نهاية الأسبوع الجاري، بشأن أغنية "الشرع محلل أربعة"، والتي يعتزم محمد رمضان طرحها خلال الأيام المُقبلة.

وأوضح "رمضان" لـ"الوطن" إن هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، لم يتواصل مع محمد رمضان، بشأن الأغنية، فيما تواصل مع حمادة هلال قبل ساعات، بشأن أغنيته المشابهة أيضًا والتي تحمل اسم "الشرع محللي أربعة"، وذلك بعد شكوى الشيخ خالد الجندي في برنامجه "لعلهم يفقهون".

وأشار إلى أنّ النقابة، ستبحث موقفها من أغنية محمد رمضان، خلال الاجتماع، والإجراءات التي سيتم اتخاذها حال طرح الأغنية.

وكان الفنان محمد رمضان، قد نشر مؤخرًا فيديو من كواليس تصوير أغنيته الجديدة "الشرع حلل أربعة"، حيث يتواجد حاليًا بدبي لتصويرها.

وعلق "رمضان" على الفيديو قائلاً، "من دبي بدأنا التحضير لتصوير أغنية الشرع حلل أربعة".

في سياق آخر، علق الفنان حمادة هلال على الجدل الذي تسبب فيه مؤخرًا بسبب إطلاق أغنية "الشرع محللي أربعة"، مؤكدًا أنه لم يقصد التسبب في أي أزمة.

وقال هلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "أنا عمري ما اتخانقت، ولا جيبت سيرة محمد رمضان خالص، هو أخويا وربنا يكرمه".

وأضاف: "الأغنية معايا منذ 4 شهور ومعايا تصريح المصنفات الفنية وأجلت طرحها بسبب فترة وفاة والدتي، وأجلت أكثر من أغنية أخرى مثل طحن في طحن، وطرحت الأغنية عشان أعرف إن الأغنية بتاعتي مش بتاعة حد تاني".

وحول ما أثير بشأن تشابه أغنيته مع الأغنية التي طرحها محمد رمضان، قال: "مش نفس الأغنية، هو مطلعها وفي كلمة تانية، مقدرش أخسر أي سيدة ولا أضايق مراتي أو أي واحدة بتسمعني، أنا بساعد السيدة إنها تضبط بيتها".

وأشار إلى أنه عندما علم بأن أهل الدين ومنهم الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي: "كلمني هو والأستاذ هاني شاكر وشيلت الكلمة من كل الصفحات عندي، والله ما أعرف إن الشيخ خالد الجندي طلع على الهواء، وقالي الشيخ خالد إن شرع الله مينفعش في غنوة، وحاول بقدر الإمكان إني مخسرش الأغنية، لكن مينفعش أخسر ديني".

وأردف: "قلت له تغور الغنوة و100 غنوة زيها، كلمت كل المسؤولين على السوشيال ميديا عندي وكل حاجة اتشالت، ومحمد رمضان على راسي معايا ورق وده مجهود مؤلف وملحن، مقدرش أأذي زميل، هم اللي يتعاملوا، وعمري في حياتي ما اتخانقت مع زميل".

وحول رأيه في التعدد ردًا على ، قال: "الأربعة حلال، لكن حرام علينا إننا نتحمل أربعة".

وفي تصريحات سابقة، أكد الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي، أن اعتراضه على اغنية الفنان حمادة هلال الجديدة "الشرع محللي أربعة"، سببها رفضه الزج بكلمة "الشرع" في الأغنيات، فهي كلمة لها احترامها وتقديرها، ولا يمكن أن تكون في مثل تلك المواضع.

وأضاف الجندي لـ"الوطن"، أن كلمات الأغنية جاءت "أنا الشرع محللي أربعة، يعني هعيش في دلع علي طول، ما أنا أصل بموت أوي في الشخلعة".

وأكد أنه لا يجوز أن يجتمع الشرع مع "الشخلعة" في الموضع ذاته، وأنه قبل أن ننظر لإهانات غير المسلمين لديننا، نحاسب أنفسنا على إهانتنا للدين، فكلمة الشرع ذكرت في القرآن أكثر من مرة، ومن بينها قوله تعالى: "شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ".

وتابع الداعية الإسلامي، أن الفنان حمادة هلال من الشخصيات المحترمة، التي تحافظ على دينها، وأنه سيغير بعض الكلمات التي تسببت في الأزمة، موضحًا أن ذلك الخطأ من الممكن أن يكون غير مقصود، كذلك بذل الفنان هاني شاكر، جهدا كبيرا لحل تلك الأزمة في التواصل مع "هلال" للوصول إلى حلول.

وأردف أنه لم يبحث عن الأغاني، وإنما عرف بها من بعض المواقع الإخبارية، التي نقلت الأزمة بين حمادة هلال وأحد الممثلين، الذين احترفوا الغناء مؤخرا، وكانت كلمات الأغنية مكتوبة في تلك الأخبار، ليقرر بحكم غيرته على الدين في التنبيه للخطأ المتواجد بها.

وعن رأي الدين في سماع الأغاني، أكد الجندي أن سماع الأغاني ليس حرامًا، فالأغنيات ليس حراما، طالما أنها تهدف إلى الفضيلة والقيم والنضج، مشيرًا إلى أن أغنيات الأطفال والوطنية والدينية ليست حرامًا.