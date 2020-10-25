هاني شاكر عن أغاني محمد رمضان: فيها إحساس بـ"الأنا" ومش بحب أداءه

علق المطرب هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، على أغاني الفنان محمد رمضان، قائلا إنه عضو في نقابة الممثلين ولا يستطيع أن يمنعه من الغناء لكنه ليس مطرباً في رأيه، "هو مش مطرب لكن بيغني راب، ومش بحب الأداء اللي بيعمله على المسرح والعري اللي بيعمله والإحساس إنه الأوحد والملك".

وأضاف "شاكر" خلال حواره ببرنامج "السيرة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، أنه آخر مرة أخذ محمد رمضان تصريحا من النقابة للغناء طالبه بالالتزام في ارتداء ملابسه، "ميقلعش" لكنه لم يلتزم، "هو شايف كدة عادي بس أنا شايف إنه ميعجبنيش ودة مش طبيعي، هو بيقلد مايكل جاكسون في الرقص واللبس بس أنا مشفتش مايكل جاكسون قالع بس ده مش المقياس".

وأشار إلى أن محمد رمضان يقدم فنا استعراضيا ليس أكثر، وأغانيه فيها إحساس بـ"الأنا"، لافتا إلى أنه يرفض كلام أغانيه أكثر من العروض التي يقدمها، "برفض حته إنهم يقلعوه الجزمة على المسرح ويشلوه، محمد رمضان إنسان طيب، وشوفته كام مرة، النمبر وان هو الناس اللي بتحبه لكن مش اسم محدد".