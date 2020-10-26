بعثة مصر بنيويورك تعقد ندوة لإبراز جهودها بشأن السد ⁩الإثيوبي

عقدت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك ندوة مع أعضاء بسكرتارية الأمم المتحدة المعنيين بالموارد المائية والبيئة والتنمية وشئون شرق إفريقيا، لإبراز جهود مصر للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ⁧‫السد الإثيوبي.

وأعلن ذلك المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ اليوم، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال المتحدث، إن الندوة تأتي استمرارًا لجهود وزارة الخارجية لشرح وجهة نظر مصر إزاء مفاوضات السد الإثيوبي.