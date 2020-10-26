الري: مصر لن تتنازل عن ثوابتها في مفاوضاتها مع إثيوبيا

قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن عودة استئناف مفاوضات السد الإثيوبي من جديد، بعد شهرين من التوقف عن المباحثات، بعد دعوة من جنوب أفريقيا، مؤكدا أن مصر مستعدة للمواقف بكل جدية، لإنجاح هذه المحادثات، من أجل الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن، يحقق المصالح المشتركة للشعوب الثلاثة.

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه كان هناك خلافات جوهرية في الاتفاقيات خلال الفترة الماضية، لكن رئيس جنوب أفريقيا أكد النية الحسنة، مشددا على أن مصر لن تتخلى عن ثوابتها، وهذه هي الأسس التي سيتم التفاوض على أساسها، وتم توجيه دعوة من جانب دولة جنوب أفريقيا، التي رئيسها هو رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي، ولذلك هناك أريحية.

وتابع أن سيتم عقد جلسة غدًا، من خلال خاصية "الفيديو كونفرانس"، متمنيًا أن تكون بداية جيدة ومختلفة، وسيتم طرح مخرجات تلك الجلسة، التي ستكون في إطار من الجدية من أجل الوصول إلى توافق مع الجانب الإثيوبي بشأن ملف السد، موضحا أن الجلسة إجرائية، من أجل تحديد الجدول الزمني وآلية الجلسات خلال الفترة المقبلة.

وأردف أن مصر لديها فجوة بين الموارد المائية والاحتياجات، وظهر ذلك من خلال استراتيجية مصر المائية 2037، لافتًا إلى أن مصر تعمل على تحلية المياه، ورفع كفائتها، ووصلت إلى 95% من رفع كفاءة المياه، وتستهدف مصر، أن تكون إحدى أكبر دول العالم، في رفع كفاءة المياه وتحلية المياه خلال الفترة المقبلة.

وواصل أن هناك مشروعات تحلية عديدة، من أجل تعويض الفجوة المائية، والاعتماد في عام 2050، على الاعتماد على مياه البحار بشكل أساسي بعد تحليتها، مع التوسع في التحول لطرق الري الحديثة، بدلا من طرق الري التقليدية، وتأهيل الترع.

واستطرد أن دولة جنوب السودان، لها خصوصية من الجانب المصري خاصة في مشروعات المياه، لافتًا إلى أن زيارة وزير الري لجنوب السودان، كانت دسمة جدًا، وتم التأكيد على العديد من الثوابت المختلفة، مشددًا على أن العلاقة بين الطرفين مستمرة في العديد من المجالات وليس فقط في الشأن المائي.

وواصل أن هناك تعاون كبير مع دولة جنوب السودان، موضحا أن التعاون مع جنوب السودان به عدد جوانب ومكاسب، حيث يدعم وجود دعم فني من الجانب المصري في إدارة الموارد المائية من خلال البعثات ومن خلال المركز القومي لبحوث المياه، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات المختلفة المائية داخل دولة السودان.