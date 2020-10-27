"الأعلى للإعلام" يلتقي ممثلي يونيسف اليوم لوضع خطة تدريب وورش عمل

يعقد اليوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اجتماعا مع ممثلي منظمة اليونيسيف في مصر، لبحث خطة عمل المرحلة المقبلة، وذلك في إطار بروتوكول موقع قبل ذلك يتعلق بالتدريب وورش العمل والأكواد والمعايير الخاصة بالطفل، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع في الثالثة عصرا بمقر المجلس في مبنى ماسبيرو.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد عقد في يناير الماضي ورشة عمل تشاورية بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، لعرض بنود الكود الإعلامي المصري الخاص بالطفل والأسرة، كما عقدت الورشة بالتعاون مع منظمة يونيسيف، وبالشراكة مع مركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية.

وأعلن المجلس في وقت سابق عن "كود إعلامي"، لتغطية وتناول قضايا الطفل في مختلف وسائل الإعلام، بالتنسيق والتعاون مع الجهات السابق ذكرها، وتضمنت معايير لظهور الطفل واستضافته في البرامج، أبرزها موافقة ولي أمره، فضلا عن محاذير في تناول القضايا التي يظهر فيها الأطفال كضحايا الاغتصاب وغيرها.

وقال لويجي بيتر نائب ممثل منظمة اليونيسيف في مصر، إنّه جرى الاحتفال بمرور 30 سنة على الوثيقة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، "وهي ما نبني عليها اليوم مدونة وكود الطفل" بحسب تعبيره.

وأضاف في كلمته بورشة المجلس الأعلى للإعلام عن مدونة السلوك الإعلامي للطفل والأسرة، أنّ المجلس القومي للأمومة والطفل من المؤسسات التي أثرت على حياة الطفل ورفاهيته، موضحا أنّ اليونيسيف عندما تعمل على شيء يخص الطفل في أي دولة، تتواصل مع الجهات التي تهتم بالطفل وتهتم بتفعيل المواثيق الخاصة به والتي توقع بلاده عليها.

وأضاف بيتر أنّ الإعلام هو القوة الرابعة في أي دولة، لذلك فتحويل الحقوق إلى شغل شاغل للعاملين للحديث عنها لتفعيلها، كما أنّ المدونة تدعو أن يكون الطفل له رأي في المحتوي المقدم له، وأنهى نائب ممثل اليونيسيف كلمته، حينها، قائلا: "إذا كنا نحتفل بمرور 30 سنة على وثيقة الأمم المتحدة للطفل، فإنّ تلك الوثيقة التي بين أيدينا اليوم ستشكل الإعلام والأطفال على مدى 30 عاما المقبلة".