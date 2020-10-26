عزل صحي 3 أيام.. وزارة الحج تعلن اشتراطات جديدة لموسم العمرة

قال الدكتور عمرو المداح، وكيل وزارة الحج والعمارة لشئون الحجاج والمعتمرين، إن الحرم مغلق لفترة طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا، ولكن بداية من الأحد القادم سيتم فتح العمرة للمعتمرين من خارج المملكة، استجابة للطلب المتزايد باستئناف العمرة، ولكن بآليات مختلفة تضمن سلامتهم.

وأضاف "المداح"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الطاقة الاستيعابية التي يُضمن لها الأمن والسلام وبدون ازدحام وتباعد هي 20 ألف معتمر في اليوم، حيث إن الشخص يأتي من خارج المملكة يحصل على باقة عمرة متكاملة يضمن بها الإجراءات الاحترازية والوقائية لحمايته، لافتًا إلى أن أكثر من 10 آلاف شخص يوميًا سيكونون من خارج المملكة، فضلا عن الصلوات التي ستكون متاحة للمعتمرين خلال فترة تواجدهم.

وتابع، أن هناك اشتراطات جديدة في هذه العمرة، لأنها عمرة استثنائية، وهي كالآتي:

- أن يكون العمر من 18 لـ50 سنة.

- فحص طبي قبل 72 ساعة من مغادرة دولته.

- يُوضع المعتمر في عزل صحي لمدة ثلاثة أيام بمجرد وصوله للمملكة لضمان سلامته.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة ضوابط تقديم الخدمات لمعتمري الخارج من قبل شركات العمرة ووكلاء السفر المرخصين خارج المملكة، مع بدء استقبال ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم تدريجيًا اعتبارًا من يوم الأحد القادم.

وأكدت الوزارة أن المملكة تتشرف بالبدء في استقبال المعتمرين من خارج المملكة للمرحلة الثالثة من عودة العمرة والزيارة التدريجية، اعتبارا من 153 1442هـ الموافق 01 -11- 2020، كما تحرص المملكة بتوجيهات القيادة الرشيدة للمحافظة على سلامة الإنسان، خصوصًا خلال ما يمر به العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتعمل وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى على تهيئة بيئة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن على مدار رحلتهم من الفكرة إلى الذكرى، وجرى التنسيق مع الناقل الوطني الخطوط السعودية لتوفير السعة المقعدية اللازمة، وفق الخطة المعتمدة لمراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.