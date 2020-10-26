"الري": لدينا ثوابت مصرية نسعى لحسمها في مفاوضات السد الإثيوبي

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة المائية والري، إن المفاوضات حول السد الإثيوبي متوقفة منذ ما يقرب شهرين، بل ومتعثرة لعدة أسباب أبرزها النقاط الجوهرية والقانونية المختلف عليها بين الأطراف الثلاثة "مصر – السودان – أثيوبيا"، موضحًا أنه تم اليوم توجيه الدعوة من دولة جنوب أفريقيا للأطراف الثالثة.

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن دعوة دولة جنوب أفريقيا تأتي من أجل استئناف المفاوضات والعودة إلى مائدة الحوار، بوصف جنوب أفريقيا رئيس الاتحاد الأفريقي حاليًا، موضحًا أن دعوة جنوب أفريقيا تم الاستجابة لها من قبل كل الأطراف.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن مصر استجابت لهذه الدعوة، مؤكدا أننا كنا وما زالنا دائما على استعداد للتفاوض بجدية كاملة لإنجاح هذه المحادثات من أجل الوصول إلى اتفاق عادل وشامل ومتوازن، وهذا ما نتمناه وما ننشده، مؤكدًا أن هناك ثوابت ورؤية خاصة بمصر في مفاوضات السد الأثيوبي.

وأشار إلى أن هناك نقاط قانونية مهمة للغاية نقف أمامها ويجب أن يتم حسمها، وهي آلية فض المنازعات والنقاط القانونية الملزمة لكل الأطراف، كذلك علميتي ملء وتشغيل السد، حيث إن هذا الأمر ما زال عالقا ولم يتم حسمه بشكل قاطع، ولم يتم التوافق عليه، وكذلك آلية التعاون في إدارة موارد نهر النيل، وكيف أن نكون بالفعل نموذجا لهذا التعاون للدول المتشاطرة على نهر واحد.

وتابع: "كل هذه البنود من الثوابت المصرية، والتي تؤكد عليها جميع المؤسسات في مصر، وهذه الثوابت ما زالت قائمة، وسيتم عرضها غدًا في المفاوضات وسيتم استعراض ما حدث خلال الاجتماع في الإعلام".