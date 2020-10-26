مؤتمر حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية بالسويس

نظم أهالي قرية جنفية بالقطاع الريفي بحي الجناين بمحافظة السويس، اليوم الاثنين، مؤتمرًا شعبيًا حاشدًا لدعم مرشحي القائمة الوطنية "من أجل مصر".

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الشيوخ المحاسب أحمد خشانة، أمين حزب مستقبل وطن بالسويس والنائب دكتور سيد عبده والنائب حافظ شوشة وسعيد عثمان أمين حزب الشعب الجمهوري بالسويس، وجرجس فوزي فلتس منسق المؤتمر.

وتناول المرشحين الأربعة اللواء حسن عيد، مرشح فردي عن حزب مستقبل وطن وجمال عبيد مرشح فردي عن حزب الشعب الجمهوري، وسيد عبد الحميد مرشح القائمة عن حزب مستقبل وطن، وعفاف زهران مرشح القائمة عن حزب مصر الحديثة برنامجهم الانتخابية، مؤكدين على أنهم قلب رجل واحد ولديهم آمال وطموحات في تحقيق أحلام شعب السويس، وأن خدمة المواطن هي المصلحة العامة.

وأضاف المرشحون، أن ملف تشغيل الشباب من أهم الملفات التي سيتبناها الحزب الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تأهيل شباب السويس لسوق العمل وإجبار شركات السخنة على تعيين 70 % من أبناء المحافظة، علاوة على العديد من الملفات الهامة التي يعانى منها أهالي المدينة الباسلة.

ومن جانبه قال الدكتور سيد عبده، إنه يستعد لتقديم كشف حساب خلال الشهرين الماضيين، لافتا ان الفترة الماضية قام حزب مستقبل وطن بتعيين العديد من أبناء المحافظة من مختلف التخصصات مهندسين وإدارين ووظائف أخرى.

وأشار "عبده"، إلى أنه لن نسمح بأقل من تشغيل 70% من أبناء السويس، لافتًا أن الحزب شكّل لجنة توظيف لتأهيل الشباب لاجتياز اختبارات المقابلات الشخصية.

وفي ذات السياق، وجه النائب حافظ شوشة، والد الشهيد أحمد شوشة "شهيد الواحات"، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اختياره له من أجل مواصلة مسيرة نجلي في خدمة البلاد، من خلال موقعى بمجلس الشيوخ.

بينما أوضح المحاسب أحمد خشانة، أن هدف الحزب هو مصلحة الوطن، مضيفًا: لدينا آمال وطموحات فوز مرشحين القائمة الوطنية لينضموا لمرشحي الشيوخ لتكون قوة واحدة في مواجهة المشكلات، مؤكدا على أن الحزب سيشكل صندوق مستقبل وطن لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، ويكون دخل 50% من راتب النواب لصالح تلك الصندوق.