المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: مشهد انتخابات النواب "ملحمي"

قال حسين عبد الراضي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الانتخابات البرلمانية السابقة واحدة من أهم الممارسات الديمقراطية التي تعبر عن التاريخ السياسي لمصر، لافتًا إلى أن المشهد الانتخابي في المرحلة الأولى خرج بشكل جيد جدًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر شاش "DMC"، أن الانتخابات خرجت بشكل جيد على الأصعدة التنظيمية والأمنية كافة، كما جسدت العملية الانتخابية كفاءة في تفعيل الخطة التي كانت موضوعة من أجهزة الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات لمرور هذا الاستحقاق.

وتابع "عبد الراضي"، أن المشهد الانتخابي شهد عملية توزيع أدوار بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارات الدفاع والداخلية والصحة، موضحًا أن ما حدث "ملحمة انتخابية"، وهو ما جعلها تمر بسلام بالرغم من الظروف الصعبة المحيطة بها وتفشي جائحة كورونا.

وأردف: "لدينا تحديات مرتبطة بالعامل الأمني والصحي في عملية انتخابات مجلس النواب 2020 بسبب فيروس كورونا، وأنه لو تمت الاستهانة به أو عدم اتخاذ الإجراءات التي تتلاءم مع خطورته كان سيؤدي إلى أزمة".